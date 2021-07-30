Cuma Namazı Saat Kaçta? 30 Temmuz 2021 Cuma Namazı Saatleri 81 İl Cuma Namazı Saati

Cuma namazına saatler kala İslam aleminin Cuma namazı soruları başladı. Müslümanların gündeminde yer alan Cuma namazı saat kaçta? sorusunun tartışma konusu olması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama geldi. Peki, Cuma namazı saat kaçta? 30 Temmuz 2021 Cuma namazı saat kaçta? İşte 81 il Cuma namazı saatleri…
Müslüman aleminin haftada bir kez camilerde toplanarak kıldığı Cuma namazına saatler kaldı. Müslümanların haftalık ibadetlerini yerine getirmek için gittiği Cuma namazına gidecek olan kişilerden ise il il Cuma namazı saatleri sorusu gelmeye başladı. Cuma namazına saatler kalan açıklama gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanlığı 30 Temmuz 2021 Cuma namazı saatleri konusunda açıklamada bulundu. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte 81 il Cuma namazı saati