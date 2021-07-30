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Cuma Namazı Saat Kaçta? 30 Temmuz 2021 Cuma Namazı Saatleri 81 İl Cuma Namazı Saati

Cuma Namazı Saat Kaçta? 30 Temmuz 2021 Cuma Namazı Saatleri 81 İl Cuma Namazı Saati

Cuma namazına saatler kala İslam aleminin Cuma namazı soruları başladı. Müslümanların gündeminde yer alan Cuma namazı saat kaçta? sorusunun tartışma konusu olması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama geldi. Peki, Cuma namazı saat kaçta? 30 Temmuz 2021 Cuma namazı saat kaçta? İşte 81 il Cuma namazı saatleri…

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 10:50
Cuma Namazı Saat Kaçta? 30 Temmuz 2021 Cuma Namazı Saatleri 81 İl Cuma Namazı Saati

Müslüman aleminin haftada bir kez camilerde toplanarak kıldığı Cuma namazına saatler kaldı. Müslümanların haftalık ibadetlerini yerine getirmek için gittiği Cuma namazına gidecek olan kişilerden ise il il Cuma namazı saatleri sorusu gelmeye başladı. Cuma namazına saatler kalan açıklama gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanlığı 30 Temmuz 2021 Cuma namazı saatleri konusunda açıklamada bulundu. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte 81 il Cuma namazı saati

Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak?


Cuma namazı saat kaçta? sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığından yanıt gecikmedi. Diyanet İşleri Başkanlığının namaz saatleri bilgisi doğrultusunda Cuma namazına gidecek olan kişilerin abdestlerini alarak camilere gitmesi bekleniyor. Cuma namazı saatleri ise her hafta diğer namazlarda olduğu gibi bu namazda da birkaç dakika değişikliğe uğruyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, 30 Temmuz Cuma namazı saat kaçta?

Cuma Namazı Saat Kaçta?

Cuma Namazı Saat Kaçta?


Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamalarına göre 81 il Cuma namazı saati açıklandı. Cuma günü pek çok Müslümanın araştırdığı konular arasında yerini alan Cuma namazı saat kaçta sorusuna cevap getirildi. İşte 81 il Cuma namazı saatleri;

İstanbul Cuma namazı saati: 13.16

Ankara Cuma namazı saati: 13.00

İzmir Cuma namazı saati: 13.23

Adana Cuma namazı saati: 12.50

Tüm iller Cuma namazı saatleri için Diyanet İşleri Başkanlığının resmi web sitesi ziyaret edilmelidir.

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