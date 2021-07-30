Cuma Namazı Saat Kaçta? 30 Temmuz 2021 Cuma Namazı Saatleri 81 İl Cuma Namazı Saati

Müslüman aleminin haftada bir kez camilerde toplanarak kıldığı Cuma namazına saatler kaldı. Müslümanların haftalık ibadetlerini yerine getirmek için gittiği Cuma namazına gidecek olan kişilerden ise il il Cuma namazı saatleri sorusu gelmeye başladı. Cuma namazına saatler kalan açıklama gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanlığı 30 Temmuz 2021 Cuma namazı saatleri konusunda açıklamada bulundu. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte 81 il Cuma namazı saati





Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak?



Cuma Namazı Saat Kaçta?



Cuma namazı saat kaçta? sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığından yanıt gecikmedi. Diyanet İşleri Başkanlığının namaz saatleri bilgisi doğrultusunda Cuma namazına gidecek olan kişilerin abdestlerini alarak camilere gitmesi bekleniyor. Cuma namazı saatleri ise her hafta diğer namazlarda olduğu gibi bu namazda da birkaç dakika değişikliğe uğruyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre,Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamalarına göreaçıklandı. Cuma günü pek çok Müslümanın araştırdığı konular arasında yerini alansorusuna cevap getirildi. İşteİstanbul Cuma namazı saati: 13.16Ankara Cuma namazı saati: 13.00İzmir Cuma namazı saati: 13.23Adana Cuma namazı saati: 12.50için Diyanet İşleri Başkanlığının resmi web sitesi ziyaret edilmelidir.