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Afet Duaları Nelerdir? Afetten Korunmak için Dualar Yangın, Sel, Depremden Korunmak İçin Dua Yangının Sönmesi için Yapılması Gereken Dua

Afet Duaları Nelerdir? Afetten Korunmak için Dualar Yangın, Sel, Depremden Korunmak İçin Dua Yangının Sönmesi için Yapılması Gereken Dua

Türkiye’nin pek çok noktasında meydana gelen orman yangınları devam ediyor. Birbirinden ayrı onlarca ormanın yok olmasına sebep olan yangınlara yangın söndürme müdahaleleri gerçekleştirilse de Müslümanlar afet dualarını araştırıyor. Afet duası ile yangından korunmak ve Allah’a sığınmak isteyen Müslümanlar için hocalar afet dualarını bildirdi. Peki, afet duaları nelerdir? Afetten korunmak için hangi dualar edilmelidir? İşte sel, deprem ve yangından korunmak için dua…

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 12:39
Afet Duaları Nelerdir? Afetten Korunmak için Dualar Yangın, Sel, Depremden Korunmak İçin Dua Yangının Sönmesi için Yapılması Gereken Dua

Antalya başta olmak üzere Manavgat'ta başlayan yangın Türkiye'nin pek çok noktasına ulaştı. Ülkemizin çeşitli noktalarında hain saldırılar sonucunda meydana gelen yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılırken Müslümanlar ise afetten korunmak için dualar araştırıyor. Peki, afet duaları nelerdir? Afetten korunmak için hangi dua edilmelidir? İşte yangından korunmak için dua

Afet Duaları Nelerdir?


Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed felaketler ile karşı karşıya kaldığında pek çok dua etse de en sık ettiği dua şekildedir;

‘Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni koru' şeklinde dua eden Hz. Muhammed gibi bizler de felaketler ile karşı karşıya kaldığımızda bu afet duası edebiliriz. Afet duaları nelerdir? sorusunu soran kişiler Hz. Muhammed'in afetler ile karşı karşıya kaldığında ettiği dua ile Allah'a sığınabilirler. Bunun yanı sıra afetlerden korunmak için dualar da vardır.

Afetlerden Korunmak için Dualar


Yangın, sel ve depremden korunmak için dua arayışı içerisinde olan kişiler bu duayı ederek afetlerin getirdiği yıkıcı hasarlardan korunabilirler. Allah'a sığınmanın en güzel yolu olan dualar en zor zamanlarda bir umut ışığının yanmasına yardımcı olacaktır. İşte afetlerden korunmak için dua;

İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine 'Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum.' denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti: 'Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali.'

'Allah'ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah'a havale ediyor. Allah'ın yüce himayesine bırakıyorum.' anlamını taşımaktadır.


Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan sakınmak için ettiği dua;


'Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez.' (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)

Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm.'

: 'O Allah'ın ismiyle ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.'

'Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî.'

Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru anlamına gelmektedir.



Afetlerden korunmak için dualar ederek afetin getirdiği yıkıcı etkilerden uzak durulabilir. Allah'ın gücüne inanan her Müslüman zor zamanlarında dua etmektedir.

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