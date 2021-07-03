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İşte 3 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu

İşte 3 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu

Sağlık Bakanlığı 3 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 4 bin 537 yeni vaka, 478 yeni hasta tespit edildi. 45 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Sağlık / 3 Temmuz 2021 Cumartesi 20:53
İşte 3 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu

Sağlık Bakanlığı 3 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı.
 
 
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 478 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
Ağır hasta sayısı 702 oldu, 4 bin 913 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 310 bin 769'a yükseldi.
 
Test sayısı 61 milyon 455 bin 218'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368, vefat sayısı da 49 bin 874 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı ttespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 

 
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