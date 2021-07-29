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Türkiye yanıyor! Antalya'dan sonra o şehirlerde de yangın çıktı

Türkiye yanıyor! Antalya'dan sonra o şehirlerde de yangın çıktı

Antalya'da yerleşim yerlerine sıçrayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangını sürerken Osmaniye, Adana, Kayseri, Uşak ve Mersin'de de yangın çıktı. Osmaniye ve Adana'da yerleşim yerlerini tehdit eden yangınlar nedeniyle bölgedeki bazı köyler tahliye edildi.

Güncel / 29 Temmuz 2021 Perşembe 14:15
Türkiye yanıyor! Antalya'dan sonra o şehirlerde de yangın çıktı

Antalya Manavgat'taki yangın söndürülmeden Türkiye'nin birçok ilinden yangın haberi geldi. Osmaniye, Adana, Mersin, Kayseri ve Uşak'ta birçok bölgede yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi. Bazı bölgedeki yangınlar kontrol altına alınırken diğer yerlerde söndürme çalışmaları devam ediyor.

OSMANİYE

Osmaniye'nin Karacalar köyünde çıkan orman yangınına havanın kararmasından dolayı havadan müdahaleye ara verilirken, yangına karadan müdahale devam ediyor. Yangının yakınındaki yerleşim yerlerindeki vatandaşlar şehir merkezine indi. Ayrıca Zorkun yolu trafiğe kapatıldı.

VALİ YILMAZ: ELEKTRİK AKIMI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYORUZ

Osmaniye'de iki noktada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Çalışmaları yerinden takip eden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yangınların durumu hakkında açıklamada bulundu. Dereobası noktasındaki yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu söyleyen Yılmaz, Aslantaş Barajı çevresindeki yangının ise etkisini sürdürdüğünü söyledi. Dereobası bölgesindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından tamamen bir noktaya odaklanacaklarını kaydeden Yılmaz, 'Aslantaş Barajı çevresindeki yangının bölgedeki elektrik tellerinden çıkan akımdan dolayı kaynaklandığını görenler var. Bu ihtimal üzerinde duruyoruz' dedi.

ADANA

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Hüsemli mevkiinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının rüzgarla birlikte geniş alanda etkili olduğu öğrenildi.

4 KÖY BOŞALTILDI

Adana'nın Kozan ilçesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ederken, tedbir amaçlı 4 köyün boşaltıldığı öğrenildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Kozan'daki vatandaşların, görevlilerin yönlendirmelerine uymalarını istedi.

MERSİN

Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik ve Bozyazı ilçesinin Kötekler mahallelerindeki ormanlık alanlarda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine söndürme helikopteri, arazöz ve iş makineleri ile bölgeye yönlendirilen orman işçileri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları, karadan sürüyor.

52 EV BOŞALTILDI

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Aydıncık ilçesinde devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Durağan ve Yenikaş mahallelerinde yangın nedeniyle tedbir amaçlı 52 ev boşaltılırken, 157 kişi güvenli alana götürüldü. Yangında şu ana kadar yaklaşık 20 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

UŞAK

Uşak'ta iki farklı iş yerinin yanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın 4 itfaiye ekibinin titiz çalışması sonucunda iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Uşak'ta Nuri Şeker caddesi üzerinden bulunan iki farklı iş yeri yanında bulunan otluk alanda, henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek iş yerlerine sıçrama ihtimali olan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiyenin çalışmaları sonucunda yangın iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

KAYSERİ

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Kapuzbaşı ve Ulupınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Yahyalı Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

ANTALYA/ MARMARİS

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtildi.Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

MUĞLA/ BODRUM

Bodrum'un Güvercinlik bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler yerleşim noktalarına yakın bir noktada yükseliyor.

AYDIN/ DİDİM

Aydın'ın Didim ilçesinde ormanlık bir alanda da yangın çıktı.








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