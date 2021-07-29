Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimleri süresi uzatıldı!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı son dakika açıklamasında; "Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz." dedi. Bakan Elvan, "Böylece Türk Lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz." mesajını verdi..
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı son dakika açıklamasında; "Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz." dedi.
Bakan Elvan, "Böylece Türk Lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz." mesajını verdi.