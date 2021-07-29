Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimleri süresi uzatıldı!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı son dakika açıklamasında; "Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz." dedi. Bakan Elvan, "Böylece Türk Lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz." mesajını verdi..