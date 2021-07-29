Tuğba Özay Felç Geçirdi Tuğba Özay Neden Felç Geçirdi? Tuğba Özay Kimdir?

Dün sabah erken saatlerde Manavgat’ta ortaya çıkan yangına müdahalelerin gerçekleşmesine rağmen yangın kontrol altına alınamadı. Pek çok kişinin evi, tarlası, hayvanları yangın ile yok olurken yangının büyüklüğü giderek artıyor. Manavgat’ta gerçekleştirilen yangın söndürme faaliyetlerine rağmen şiddeti devam eden yangın pek çok canlının ölümüne sebep oldu. Manavgat’ta çiftliği bulunan Tuğba Özay ise sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile gündeme damgasını vurdu. Peki, Manavgat yangını söndürüldü mü? Manavgat yangını nasıl çıktı?
Manavgat'ta meydana gelen yangın ciddiyetini sürdürürken uzun süren müdahaleler ile yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Dün sabah erken saatlerde meydana gelen yangının şiddetini kaybetmemesi üzerine Manavgat'ta yaşayan pek çok kişinin evi, tarlası ve hayvanları yandı! Manavgat'ta çiftliği bulunan Tuğba Özay ise yangının başlamasından bu yana sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ile durumun ciddiyetini anlatmaya çalıştı. Peki, Manavgat Yangını söndürüldü mü? Tuğba Özay neden felç geçirdi? İşte Manavgat yangını son dakika ve Tuğba Özay'ın hayranlarını üzen paylaşımı! Tuğba Özay yüz felci geçirdi!