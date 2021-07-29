Tuğba Özay Felç Geçirdi Tuğba Özay Neden Felç Geçirdi? Tuğba Özay Kimdir?

Manavgat'ta meydana gelen yangın ciddiyetini sürdürürken uzun süren müdahaleler ile yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Dün sabah erken saatlerde meydana gelen yangının şiddetini kaybetmemesi üzerine Manavgat'ta yaşayan pek çok kişinin evi, tarlası ve hayvanları yandı! Manavgat'ta çiftliği bulunan Tuğba Özay ise yangının başlamasından bu yana sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ile durumun ciddiyetini anlatmaya çalıştı. Peki, Manavgat Yangını söndürüldü mü? Tuğba Özay neden felç geçirdi? İşte Manavgat yangını son dakika ve Tuğba Özay'ın hayranlarını üzen paylaşımı! Tuğba Özay yüz felci geçirdi!





Tuğba Özay Neden Felç Geçirdi?



Tuğba Özay'ın Hayranlarını Üzen Paylaşımı



Antalya Manavgat'ta dün meydana geln yangının uzun süre kontrol altına alınamamasıyla birlikte ciddi sonuçlar meydana geldi! Binlerce hayvanın ve ağacın ölümüne sebep olan yangın çevrede bulunan evlerin de yok olmasını sağladı. Manavgat'ta çıkan yangın sonrasında Tuğba Özay sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yangının ciddiyetini takipçileri ile paylaşmaya çalıştı.Manavgat'ta çiftliği bulunan Tuğba Özay, hayvanlarının yandığını ve oksijenin bittiğini belirtti. Pek çok kişinin evinin, çiftliğinin ve tarlalarının yandığını duyuran Özay son paylaşımında felç geçirdiğini açıkladı. Peki,İki gündür kontrol altına alınmaya çalışılan büyük Manavgat yangını süresince Tuğba Özay, yaptığı paylaşımlar ile yangından görüntüleri sosyal medya hesabındaki takipçilerine aktarıyordu. Manavgat'ta çiftliği bulunan Tuğba Özay, durumun ciddiyetini belirtirken paylaştığı görüntülerde ağladı. Bugün ise gerçekleştirdiği paylaşımda felç geçirdiğini hayranlarına duyuran Tuğba Özay'dan hayranlarını üzen paylaşım geldi. Üzüntüden yüz felci geçiren Tuğba Özay'dan iyi haberin gelmesi bekleniyor.? Tuğba Özay'ın hayranlarını üzen paylaşımı sosyal medya hesapları üzerinde yer alıypr.