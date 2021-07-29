Manavgat'taki yangınlara soruşturma!

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 ayrı noktada çıkan yangınlarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşın yaralanması üzerine olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.