Filenin Sultanları muhteşem geri dönüşe rağmen 3. maçında ABD’ye mağlup oldu!

Tokyo Olimpiyatları'na Çin'i mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, iki maçını da kazanan ABD ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, ilk iki seti ABD karşısında geride tamamladı. Oyuna ağırlığını koyan Filenin Sultanları 3. ve 4. seti kazanarak durumu 2-2'ye getirdi. Fakat son 5. sette daha etkili olan ABD son seti kazanarak maçtan 3-2 galip ayrıldı.



Türkiye, Tokyo Olimpiyatları'nda ABD'den set alan ilk takım olmayı başardı. ABD ise gruplarda 3'te 3 yaptı.



Karşılaşmayı Brezilyalı hakem Paulo Turci yönetiyor. İki maç sonunda 25 sayıyla Zehra Gümüş, en skorer oyuncumuz konumunda.



ABD 25-19 TÜRKİYE (İLK SET SONUCU)



Filenin Sultanları ABD karşısında ilk seti 25-19 geride kapattı.



ABD 25-20 TÜRKİYE (İKİNCİ SET SONUCU)



Milli takımımız ABD karşısında ikinci seti de mağlup tamamladı. 25-20 tamamlanan set sonucunda 2-0 geriye düştük.



ABD 17-25 TÜRKİYE (ÜÇÜNCÜ SET SONUCU)



Meryem Boz'un önderliğinde ABD karşısında 3. seti 25-17 kazandı. Durum şimdi 2-1 oldu.



ABD 20-25 TÜRKİYE (DÖRDÜNCÜ SET SONUCU)



Dördüncü sette kaptan Eda Erdem ve Meryem Boz oyuna ağırlığını koyarak 4. setin kazanılmasında önemli rol oynadı ve setlerde durumu 2-0'dan 2-2'ye getirdi.



ABD 15-12 TÜRKİYE (5. SET SONUCU)



Giovanni Guidetti sürekli saha kenarında millilere taktikler verdi.





