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Yaşam
Alevler yaklaştı jandarma harekete geçti!

Alevler yaklaştı jandarma harekete geçti!

Antalya'da alevlerin içerisinde kalan Evrenleryavşi Mahallesi’nde jandarma ekipleri, vatandaşları mahalleyi boşaltması için uyarıyor. Jandarma ekipleri, "Sayın vatandaşlarımız, lütfen değerli eşyalarınızı alıp mahalleyi terk edin, can kaybı yaşanmaması için lütfen” şeklindeki anonsla mahalleyi boşaltmaları konusunda uyarıyor.

Yaşam / 29 Temmuz 2021 Perşembe 19:27
Alevler yaklaştı jandarma harekete geçti!

Manavgat'ta yaklaşık 31 saattir süren ve son olarak Evrenleryavşi Mahallesi'ni etkisi altına alan yangın mahalleyi küle çevirdi. Çok sayıda ev, ahır ve mahallede bulunan okul kullanılamaz hale geldi. Yangın, bölgede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışırken olay yerine gelen jandarma ekipleri, mahallede bulunan evleri tek tek gezdi.

"LÜTFEN MAHALLEYİ TERK EDİN"

Evlerin içerisinde kimsenin kalmaması için titizlikle çalışma yürüyen ekipler, mahallenin boşalıp can kaybının yaşanmaması için sık sık anons geçiyor. Jandarma ekipleri, "Sayın vatandaşlarımız, lütfen değerli eşyalarınızı alıp mahalleyi terk edin, can kaybı yaşanmaması için lütfen" şeklindeki anonsla mahalleyi boşaltmaları konusunda uyarıyor.


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