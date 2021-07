AFAD son durumu açıkladı!

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Dün saat 12.00'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada başlayan yangın söndürülemedi. Yangın poyrazın etkisi ile yayıldı. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangında köyler, mahalleler alevler arasında kaldı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yine dün Osmaniye'de başlayan ve hızla yayılan yangında da alarm zilleri çalıyor. Havadan ve karadan müdahaleye rağmen yangın hala kontrol altına alınmış değil. Mersin ve Adana'da da benzer durumlar yaşanırken, son haber Muğla'nın tatilci akınına uğrayan ilçesi Marmaris'ten geldi. Oteller ve yerleşim yerlerine çok yakın bir noktada çıkan yangın hızla yayıldı. Buradaki yangına da hava ve karadan müdahale başladı. Oteller ve evler tedbir amaçlı boşaltılıyor.



ANTALYA TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGINI



Antalya'nın Manavgat ilçesi tarihinin en büyük felaketini yaşıyor. Bundan tam 15 yıl önce 31 Temmuz günü de benzer bir felaket yaşayan Manavgat'ta tablo bu kez çok daha kötüye gidiyor. Vatandaşlar her şeyini bırakarak kaçmak zorunda kalırken, yangına havadan ve kadar müdahale sürüyor. Müdahaleye rağmen sert esen poyraz söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil.



ALEVLERİN BOYU 30 METREYE ULAŞTI



Gece boyunca devam eden yangında alevlerin boyu saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan rüzgarında etkisi ile alevlerin boyu 40 metreye ulaştı. Vatandaşlar evlerini yanışını gözyaşları içinde seyretti. Gece boyunca 30'den fazla ev kül oldu. Jandarma bölgeye itfaiye ekipleri hariç kimseyi almadı. Yangın gece boyunca 60 kilometrelik bir alana yayıldı.



3 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ,



Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında dün 82 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetmişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli acı haberleri duyurdu. Pakdemirli, 'Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum' ifadelerini kullandı.



BARAJDA MAHSUR KALAN 10 VATANDAŞIMIZ KURTARILDI



Bakan Pakdemirli durum değerlendirmesi yaptığı konuşmasında Oymapınar Barajı'ndaki bir restoranda 10 kişinin mahsur kaldığını, hayati tehlikelerinin olmadığını ifade etmişti. Pakdemirli, tüm helikopterlerin yangına müdahale ettiğini belirterek, AFAD'ın yoğun çaba sarf ettiğini, mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalıştığını belirtmişti. Sevindiren haberi Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit verdi. Yiğit, mahsur kalan 10 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.



DEVLET HASTANESİ TEHLİKE ALTINDA: HASTALAR TEDBİREN NAKLEDİLDİ



Sarılar Mahallesi'nde büyüyerek genişleyen yangın, Manavgat Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bölgeyi de tehdit etmeye başladı. Alevlerin yaklaşık 1 kilometre kadar yaklaştığı hastanede 10 entübe hastanın tedbir amaçlı tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Hastanede yatan hastalar Antalya merkez ve Alanya ilçesindeki hastanelere götürülmesi için çalışma başlatıldı. Hastaneye getirilen tam donanımlı ambulanslarla hastaların sevk edilmesine çalışılıyor.



BAKAN KURUM MANAVGAT'A GİDİYOR



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınının söndürülmesinin ardından ilçede 12 ekip ve mobil laboratuvarlarla hasar tespit çalışmalarını hızla neticelendireceklerini, yangından etkilenenlerin yaralarını bir an önce saracaklarını bildirdi.



Bakan Kurum, sosyal medyadan Manavgat'taki yangına ilişkin açıklama yaptı. Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:



'Manavgat'ta ormanlarımızla birlikte bizim de ciğerlerimiz yandı. Yangın faciasından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasar tespit çalışmaları için ildeki ekiplerimizin yanı sıra bölgeye çevre illerden ekiplerimizi sevk ediyoruz. Yangının söndürülmesine müteakip ilçemizde toplam 12 ekibimiz ve mobil laboratuvarlarımızla hasar tespit çalışmalarımızı hızla neticelendireceğiz. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir an önce saracağız.



MARMARİS'TE DE BÜYÜK YANGIN



Marmaris'te Armutalan Mahalesinde bir siteden çıkan yangın ormana sıçradı. Alevler, İçmeler bölgesinde 27 Haziran'da çıkan ve yaklaşık 25 hektar ormanın kül olduğu alana kadar ulaştı.



Marmaris Armutalan Mahallesinde 13.05'te yangın çıktı. Alevlerin bir siteden çıktığı ve ormanlık alana sıçradığı öğrenildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün tüm ekipleri teyakkuza geçti. Kısa sürede yayılan yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.



Armuatalan Mahallesinde başlayan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, 27 Haziran'da İçmeler bölgesinde çıkan bir orman işçisinin şehit olduğu, yaklaşık 25 hektar ormanlık alanın kül olduğu bölgeye kadar ulaştı.



OTELLER, DÜKKANLAR, YAZLIKLAR TEHLİKEDE



Yangının şehre yakın bir noktada olduğu ve alevlerin hızla ilerlediği belirtiliyor. Bu nedenle bazı oteller, dükkanlar ve evler tedbiren boşaltıldı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor.



MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığı Marmaris'teki yangın ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 'Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır.' denildi.



'30 ARAZÖZ, 5 HELİKOPTER, 1 UÇAKLA MÜDAHALE EDİYORUZ'



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Marmaris'teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, 1 uçakla müdahale ediyoruz.' açıklamasını yaptı.



PAKDEMİRLİ'DEN BİR MARMARİS PAYLAŞIMI DAHA



Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir videoya da yer verdi. Pakdemirli, 'Marmaris'te ormanın kahramanları Yeşil Vatan için havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele ediyorlar' ifadelerini kullandı.





AFAD SON DURUMU AÇIKLADI



AFAD yangınlardaki son durumu paylaştı. Yapılan açıklamada, '28 Temmuz 2021 tarihinde Adana'da 21 alanda orman yangını meydana gelmiştir. Yangınlardan 7 vatandaşımız etkilenmiştir. 29 Temmuz 2021 tarihinde Muğla'nın Marmaris ilçesi, İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın meydana gelmiştir. Yangına 1 uçak, 5 helikopter ve 30 arazöz ile müdahale edilmektedir. Yangın an itibariyle herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmemekle birlikte, yangının yerleşim yerlerine doğru yayılması ihtimaline yönelik olarak tahliye planlamasına başlandı.' denildi.