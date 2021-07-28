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Ekonomi
TBB'den sel felaketinden etkilenen bölgeler için önemli karar!

TBB'den sel felaketinden etkilenen bölgeler için önemli karar!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, Rize, Artvin ve Düzce'de sel felaketinden etkilenen müşterilerin bankalara olan borçlarının ertelenmesine ya da kendilerine finansman olanakları sağlanmasına ilişkin tavsiye kararı açıkladı.

Ekonomi / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:48
TBB'den sel felaketinden etkilenen bölgeler için önemli karar!

Bankalar Birliği felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkânları olumsuz etkilenen müşterilerin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelere tavsiyede bulunulmasına karar verdi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Rize, Artvin ve Düzce illerinde sel felaketinden etkilenen banka müşterilerine yönelik alınan yönetim kurulu kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada selden etkilenen vatandaşlara bazı kolaylıklar sağlanması amacıyla üyelere tavsiyede bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Milletimize ve ülkemize geçmiş olsun.

Birliğimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Temmuz 2021 tarihli toplantısında, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konuları görüşülmüştür. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.

Yönetim Kurulumuz tarafından, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkânları olumsuz etkilenen müşterilerin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelerimize tavsiyede bulunulmasına;

Mücbir halin yaşandığı mahalde ikâmetgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Müşterilerimiz sel felaketinden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçebilirler.'


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