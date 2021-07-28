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Birleşik Krallık'ta dönüm noktası! Sürü bağışıklığı...!!!

Birleşik Krallık'ta dönüm noktası! Sürü bağışıklığı...!!!

Dünya Covid-19'un pençesinden çıkmak için debelenirken, Birleşik Krallık'tan corona virüsü tarihi açısından dönüm noktası sayılabilecek bir haber geldi. Ülkede üçüncü dalga tersine çevrilirken, nüfusun yüzde 87'sinin Covid-19'a karşı direnç gösterdiği ve sürü bağışıklığının sağlanmak üzere olduğu belirtildi.

Güncel / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 23:53
Birleşik Krallık'ta dönüm noktası! Sürü bağışıklığı...!!!

Birleşik Krallık'ta vaka sayıları son bir haftada sürekli gerilerken, Sağlık Bakanlığı'nın verileri üçüncü dalgada sona geliniyor umutlarını artırıyor.

Ülkenin önde gelen bilim insanları günlük vaka sayılarının 100 binlere ulaşmasını beklerken gelen bu haber, sadece Birleşik Krallık'ta değil tüm dünyada yüzlerin gülmesini sağladı.

Bilim insanlarını şaşırtan bir gelişmeyle vaka sayıları geçen hafta boyunca sürekli düştü. Dünkü rakam ise geçen haftanın yarısı olarak kayıtlara girdi.

Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre; enfeksiyon oranları İngiltere'de her yaş grubunda geriliyor. Bu oran en hızlı olarak ise 20'li yaşlardaki yetişkinlerde düşüyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; iki doz aşı olan 80 yaşlarındaki yetişkinlerde de bu oranın gerilediği görülüyor.

University College London'dan bilim insanları, toplam sürü bağışıklığının yüzde 87 düzeylerinde olduğunu tahmin ediyor. aşırı bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle mevcut sürü bağışıklığı için bu oranın yüzde 93 olması gerekiyor.

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesine konuşan Bristol Üniversitesi'nden virolog ve corona virüsü uzmanı Dr. David Matthews, "Sürü bağışıklığı açısından, ki bu sayede virüsün her vücuda ulaşmayı başarmasını ve buna bağlı olarak çoğu insanda bağışıklık hafızası oluşmasını kastediyoruz, buna çok yakın olduğumuzu tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.


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