Antalya Manavgat'taki yangın güneşi kapattı!

Antalya Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.



MANAVGAT'A KARANLIK ÇÖKTÜ



Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle çok sayıda bina tahliye edildi. Yangın sırasında çıkan yoğun duman nedeniyle güneş kayboldu. Yangında komple yanan köylerin olduğu bilgisi gelirken dumanlar nedeniyle gökyüzü simsiyah oldu. Yangından etkilenen 3 kişi yanık tedavisi görürken bir kişinin ise durumu ağır.













