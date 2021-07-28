2021 YKS Sonuçları Açıklandı YKS Sonuçları Sorgulama Ekranı Son Dakika 2021 YKS Sonuçları

YKS sonuçlarının açıklanmasına günler kala nefesler tutuldu! Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği maratonun sonuna gelinirken 2021 YKS sonuçları açıklandı mı sorusu sosyal medyanın gündem konusu oldu. Merakla beklenen sonuçlara günler kala YKS sonuçları ne zaman açıklanacak tartışmasının başlaması üzerine ÖSYM'den yanıt geldi! İşte YKS sonucu sorgulama ekranı…





2021 YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YKS Sonuçlarına Nasıl Bakılır?



YKS Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?



YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağının merak konusu olması üzerine pek çok öğrencidensorusu gündeme geldi. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamalar doğrultusunda YKS sonuçlarının 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacağı belirtildi. Pek çok öğrencinin heyecanla beklediği sonuçlar kararda herhangi bir değişiklik olmaması durumunda 28 Temmuz 2021 tarihinde resmiyet kazandı. Peki,veYKS sonuçları 28 Temmuz 2021 tarihinde ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden açıklandı. Üniversite adayları sınav sonuçlarını, T.C Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin internet adresi üzerinden öğrenebilecek. Peki, milyonlarca adayın beklediğiYKS tercihleri 4 Ağustos 2021 tarihinde YKS sınav sonuçlarının açıklanması üzerine 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında YKS tercihleri gerçekleştirilecek. 2021 YKS tercihleri tercih süresince ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.ve daha fazlası ÖSYM'nin gerçekleştirdiği resmi açıklamalar doğrultusunda duyurulmuştur.