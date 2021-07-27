CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan evinde çalıştırdığı mülteciye sigorta bile yapmamış!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun günlerdir dile getirdiği “Plan ve programımız hazır. İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlayacağız” vaadini nasıl gerçekleştireceğini CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ortaya çıkardı.



Bolu'da ırkçılık faturaya yansıyacak



Özcan evinde mülteci çalıştırdı



CHP'li başkan yemek yardımlarını kesmişti

Yerel seçimler öncesi ‘Bolu'da Suriyeli görmek istemiyoruz' diyen, belediye başkanlığını kazandıktan sonra ilk ırkçı ‘hizmeti'ni Suriyelilere verilen yemeği keserek yapan CHP'li Özcan, şimdi de kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıkladı.Her fırsatta 'Mültecileri istemiyoruz, göndereceğiz' açıklaması yapan CHP'li Özcan'ın evinde sigortasız olarak bir mülteciyi hizmetçi olarak çalıştırdığı öne sürüldü. Bolu'da yerel düzeyde yayın yapan 'medya14' isimli siteye konuşan Afganistanlı Muhammed, Özcan'a, 'Madem sevmiyor istemiyor bizi, neden bir sene boyunca sigortasız bir mülteciyi evinde hizmetçi olarak çalıştırdı?' sorusunu yöneltti.Haberde, Muhammed'in 'Kimse kendi keyfi için ülkesini terk edip başka bir ülkeye gelmez. Afganistan'da dayanabildiğim kadar dayandım. Bolu'da da tek kalıyorum. Madem sevmiyor istemiyor bizi, neden bir sene boyunca sigortasız bir mülteciyi evinde hizmetçi olarak çalıştırdı? Bolu Belediyesi eskiden ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yapıyordu. Mülteciler burada bir tas çorba bulamıyordu. Tanju Özcan bu yardımı kesti. İnsanlar da artık dilenmeye başladı' ifadelerine yer verildi.