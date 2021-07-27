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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan evinde çalıştırdığı mülteciye sigorta bile yapmamış!

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan evinde çalıştırdığı mülteciye sigorta bile yapmamış!

Mültecilerin şehri terk etmesi için kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisine 10 kat zam yapacağını açıklayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, bir sene boyunca sigortasız olarak bir mülteciyi evinde hizmetçi olarak çalıştırdığı iddia edildi. Özcan'ın hizmetçisi, "Madem sevmiyor istemiyor bizi, neden bir sene boyunca sigortasız çalıştırdı?" sorusunu sordu.

Siyaset / 27 Temmuz 2021 Salı 10:46
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan evinde çalıştırdığı mülteciye sigorta bile yapmamış!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun günlerdir dile getirdiği “Plan ve programımız hazır. İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlayacağız” vaadini nasıl gerçekleştireceğini CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ortaya çıkardı.


Bolu'da ırkçılık faturaya yansıyacak


Yerel seçimler öncesi ‘Bolu'da Suriyeli görmek istemiyoruz' diyen, belediye başkanlığını kazandıktan sonra ilk ırkçı ‘hizmeti'ni Suriyelilere verilen yemeği keserek yapan CHP'li Özcan, şimdi de kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıkladı.


Özcan evinde mülteci çalıştırdı


Her fırsatta 'Mültecileri istemiyoruz, göndereceğiz' açıklaması yapan CHP'li Özcan'ın evinde sigortasız olarak bir mülteciyi hizmetçi olarak çalıştırdığı öne sürüldü. Bolu'da yerel düzeyde yayın yapan 'medya14' isimli siteye konuşan Afganistanlı Muhammed, Özcan'a, 'Madem sevmiyor istemiyor bizi, neden bir sene boyunca sigortasız bir mülteciyi evinde hizmetçi olarak çalıştırdı?' sorusunu yöneltti.


CHP'li başkan yemek yardımlarını kesmişti


Haberde, Muhammed'in 'Kimse kendi keyfi için ülkesini terk edip başka bir ülkeye gelmez. Afganistan'da dayanabildiğim kadar dayandım. Bolu'da da tek kalıyorum. Madem sevmiyor istemiyor bizi, neden bir sene boyunca sigortasız bir mülteciyi evinde hizmetçi olarak çalıştırdı? Bolu Belediyesi eskiden ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yapıyordu. Mülteciler burada bir tas çorba bulamıyordu. Tanju Özcan bu yardımı kesti. İnsanlar da artık dilenmeye başladı' ifadelerine yer verildi.

Mülteci Düşmanı Tanju ÖzcanTanju Özcan'ın Mülteci HizmetçisiTanju Özcan


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