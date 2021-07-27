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Bu eşya başka eşya! 4 bin liralık telefon bin lira!

Bu eşya başka eşya! 4 bin liralık telefon bin lira!

Havalimanlarında unutulan ve çeşitli nedenlerle gümrüğe takılan malzemeleri ihaleyle alan firma, ürünleri satışa çıkardı.

Güncel / 27 Temmuz 2021 Salı 20:13
Bu eşya başka eşya! 4 bin liralık telefon bin lira!

Yolcuların havalimanlarında unuttuğu ve 6 ay boyunca almadığı ürünler ihale usulüyle satılıyor. Binlerce valizin satışa sunulduğu ihaleyi kazanan firma, ürünleri Fatih'te Cerrahpaşa Mahallesi’ndeki bir dükkanda satmaya başladı. Elektronik malzemelerden cep telefonlarına, tabletlerden kol saatine, parfümlerden güneş gözlüklerine kadar birçok malzemenin bulunduğu dükkana vatandaşlar ilgi gösterdi.

Firma sahibi Lokman Şat, unutulan valizlerin büyük bir kısmını henüz açmadıklarını belirtti. Ürünleri piyasa değerinin oldukça altında satışa sunduklarını aktaran Şat, "Örneğin dışarıda piyasa değeri 4 bin liralık bir telefonu bin liraya satıyoruz. Kazandığımız ihalede çok sayıda elektronik ürün var. Bunların hepsini değerlendireceğiz ancak toptan satışımız olmayacak. Her müşteri sadece bir tane alabilecek" dedi.

Valizlerden ilginç ürünlerin de çıktığını belirten Şat, "Şehir dışından gelen bile oluyor. Müşterilerimize kolaylık sağlamak için internet üzerinden açık artırma yoluyla bazı ürünlerimizi satışa sunuyoruz. Türkiye’nin her yerine kargoyla ürün gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Orhan Aktan ise "Daha önce de buradan alışveriş yaptım. Ürünleri almadan önce piyasasını araştırdım. Karşılaştırdığımda çok ucuza aldığımı gördüm. Bu nedenle bana çok mantıklı geldi" diye konuştu.

Bir başka müşteri de 100 liraya aldığı bilinen bir markaya ait ayakkabının piyasa değerinin 350 TL olduğunu dile getirdi.


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