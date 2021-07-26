Türkiye'den Tunus'taki darbe girişimine peş peşe tepkiler! 'Türkiye Tunus halkının yanındadır'

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta darbe girişiminde bulunuldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Tunus'taki darbeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



'ANAYASAL ZEMİNİ BULUNMAMAKTADIR'



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Tunus'taki gelişmeleri değerlendirdi. Çelik, 'Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır. Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir. Tunus'ta anayasal düzenin Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınması, meşru değildir. Kardeş Tunus halkına bu kötülüğü yapanlar kendi ülkelerine zarar veriyorlar. Tunus halkı, mevcut krizi birlik ve beraberlik içinde aşabilecek imkân ve tecrübeye sahiptir. Bu ancak anayasal düzene hemen geri dönülmesi ile mümkündür' dedi.



'TÜRKİYE, TUNUS HALKININ YANINDADIR'



Çelik, Tunus'ta halkın demokratik iradesini desteklediklerini vurgulayarak, 'Demokratik süreçlerin askıya alınmasını reddediyoruz. Tunus halkının yüksek demokratik iradesine herkes saygı göstermelidir. Türkiye ile Tunus arasında, kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlar bulunmaktadır. Türkiye, Tunus halkının yanındadır ve demokrasi mücadelesine saygı duymaktadır. Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına destek verdi.



Cumhurbaşkanımız güçlü bir şekilde Tunus halkının demokratik mücadelesinden yana oldu. Tunus demokrasisini desteklemeye devam edeceğiz' ifadesini kullandı.



ŞENTOP: YAŞANANLAR ENDİŞE VERİCİ



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta meydana gelen olaylara ilişkin, 'Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir' dedi.



TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak paylaştığı mesajında, 'Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır' dedi.



KURTULMUŞ: HALKIN İRADESİNE VURULAN DARBEDİR



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye olarak darbelere karşı olduklarını, darbelerin ülkeleri onlarca yıl geriye götüren gerici hareketler olduğunu belirterek, 'Tunus'taki darbenin Tunus halkına büyük bir zarar vereceğini görüyoruz. Türkiye olarak sonuna kadar bu anti demokratik faaliyetin karşısındayız' dedi.



Numan Kurtulmuş, darbelerin demokratik kurallar bakımından kabul edilemez olduğunun altını çizerek 'Bizim coğrafyamızda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da, demokrasinin yeni yeni yeşermeye başladığı bir ortamda hiç kimsenin halkın demokrasi taleplerini yok saymaya ve bunları yok etmeye çalışmak gibi bir fiilin içerisinde olmaması gerekir. Şu anda detaylı bilgiler yok. Fakat ben prensip olarak söylüyorum. Türkiye'nin duruşu bellidir. Türkiye her zaman darbelere karşıdır. Kimden gelirse gelsin, halk tarafından seçilmiş hangi meşru hükümete karşı yapılırsa yapılsın, hangi meşru parlamentoyu ortadan kaldırırsa kaldırsın darbelerin insanlık suçu olduğunu bilen bir milletiz. Darbelerin ülkeleri onlarca yıl geriye götüren gerici hareketler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Tunus'taki darbenin Tunus halkına büyük bir zarar vereceğini görüyoruz ve sonuna kadar Türkiye olarak bu anti demokratik faaliyetin karşısında olduğumuzu bir kez daha bütün dünyaya Azerbaycan'dan bir kere daha ifade ediyoruz' ifadelerini kullandı.



KALIN: TUNUS DEMOKRASİSİNİN BU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tunus'ta demokratik sürecin askıya alındığını belirterek, 'Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz.' görüşünü paylaştı.



Kalın, sosyal medya hesabından, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.



İbrahim Kalın, 'Dost ve kardeş Tunus'ta, demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin, bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz.' ifadesini kullandı.



ALTUN: YAŞANANLARDAN ENDİŞE DUYUYORUZ



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Türkiye Cumhuriyeti her zaman demokrasinin ve halkın yanındadır. Geçmişte, yönetim gücünün seçimler aracılığıyla yapılmadığı dönemlerde bizler de oldukça zor zamanlar geçirdik.' dedi.



Altun ayrıca 'Tunus'ta yaşanan son gelişmelerden endişe duyuyor, demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz.' diye ekledi.

