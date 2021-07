CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan A Haber çalışanlarını darbeden vandallara destek! Tepki yağdı

A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk; Şile sahilinde, haber takibi yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar tarafından darbedildi. Çağdaş Evren Şenlik ve Ayhan Arıtürk, tekme tokat dövüldü ve yerlerde sürüklendi, boğazları sıkıldı.



İBB SÖZCÜSÜ, VANDALLARA SAHİP ÇIKTI!



İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun; vandallık yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlara destek verdi ve 'İBB'nin cankurtaranları bu zamana kadar yüzlerce vatandaşımızın hayatını kurtardı. Görevlerini layıkıyla yapan cankurtaranlarımıza yönelik saldırıları ve siyasi düşmanlıkları kınıyoruz' iddiasında bulundu.



Sabah'ın haberine göre Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, İletişim Platformu Derneği, gazeteciler ve siyasiler, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un saldırganlara sahip çıkmasına tepki gösterdi.



İLETİŞİM PLATFORMU: 'SAYIN ONGUN, GAZETECİLER SİZİN KOLAY HEDEFINIZ DEĞİLDİR!'



İletişim Platformu Derneği:



'Saldırganlara sahip çıkmak, buna siyaset sosu katmak, bundan sonra olabilecek saldırılara da kapı aralamaktır. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü'nün yapması ise daha da vahimdir. Basın mensuplarını açık hedef yapan Sayın Murat Ongun, İBB personeli kaynaklı saldırılardan sorumlu olacaktır.'



'Şile'de görevini yapmaya çalışırken darp edilen A Haber ekibinden, özür dilenerek kapatılması gereken bu konuyu farklı mecralara taşıma isteği İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Sözcüsü Sayın Murat Ongun'a yakışmamıştır. Tekraren diyoruz ki; gazeteciler sizin kolay hedefiniz değildir!'



DEĞİRMENCİ: 'İBB'YE DÜŞEN GAZETECİLERE SALDIRANLARI SAVUNMAK DEĞİL HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMALARINI SAĞLAMAKTIR'



Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci: 'Cankurtaranlar candır. Ancak sizin kontrolünüzde olan cankurtarmak yerine can yakan, hedef gösteren vandallara kimse eyvallah demez, çeteleşmeye göz yummaz. İBB'ye düşen gazetecilere saldıranları savunmak değil hak ettikleri cezayı almalarını sağlamaktır. Yaptığınız provakasyon!'





ŞENTÜRK: 'YETKİ ALANINDA OLAN İNSANLARI ÇETE GİBİ GİBİ KULLANIP GAZETECİLERİN ÜZERİNE SALIYORLAR'



Erem Şentürk: 'Yetki alanında olan insanları çete gibi gibi kullanıp gazetecilerin üzerine salıyorlar. Basit bir belediye yetkisiyle bile bu hale geldiler. Zihniyetleri problemli. A Haber ekibine yapılan saldırı kınamakla kalınmamalı sorumluluk hiyerarşisi yargıda hesap vermeli.'



POLAT: 'MURAT ONGUN BİR ÖZÜR YERINE BU PAYLAŞIMI YAPIYOR'



Gazeteci Harun Polat: 'Cankurtaranlar Şile'de A Haber muhabiri ve kameramanına saldırarak cana kast etti ancak gazetecilikten gelen Murat Ongun bir özür yerine bu paylaşımı yapıyor'



ÇATAKLI: 'MUHABİRLERE SALDIRMAK GÖREVİNİ LAYIKI İLE YAPMAK MIDIR?



Gazeteci Yusuf Ziya Çataklı: 'Muhabirlere saldırmak görevini layıkı ile yapmak mıdır? Adı üzerinde cankurtaran, bunun için para alıyorlar. Görevlerini en iyi şekilde yapmalılar tabii ki ama görevlerini yapan gazetecileri dövmeden, sağa sola saldırmadan yapmalılar bunu…'



AKINCI: 'UTANMADAN ŞU TWİTİ ATIYORSUNUZ!'



Gazeteci-Yazar Türker Akıncı: 'Utanmadan şu twiti atıyorsunuz! Gazeteci birisi olduğunuz halde. Yazıklar olsun!'



GİRGİN: 'ÖZÜR DİLEMEK YERİNE BU ŞEHİR EŞKİYALARINI SAVUNMAK HİÇ YAKIŞMADI'



Gazeteci Metin Girgin: 'Gazeteciye saldırıldı, görevini yapması engellendi. Özür dilemek yerine bu şehir eşkiyalarını savunmak hiç yakışmadı. Meslektaşıma yapılan saldırıyı ve bu ilkelliği savunanları esefle kınıyorum.'



Gazeteci Hicran Kıvanç: 'Görevlerini layıkıyla yaptıkları tebriğinin ardından madalya töreni de yapar bu kafa. Arsızlık diz boyu.'



DAMAR: 'SİYASİ DÜŞMANLIK VE NEFRET İLİKLERİNİZE KADAR İŞLEMİŞ'



AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi avukat Hasan Damar: 'Gazetecilere yani meslektaşlarına saldıranlar ile ilgili inceleme yapılması gerekirken savunup destek çıkıyorlar. Çünkü gazeteciler onlardan değil saldıranlar onlardan. Siyasi düşmanlık ve nefret iliklerinize kadar işlemiş.'



SÖNDÜR: 'SİZ NEYİN KAFASINI YAŞIYORSUNUZ?'



AK Parti Kağıthane ilçe Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Söndür: 'Kameralar önünde muhabirlere saldırmışlar siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? En yakın göz doktoruna ve bir nöröjojiye başvurun!'



Huriye Tezgelen: 'Derebeylik mi kurdunuz? Herifler habercilere saldırmış'



Murat Sapmaz: 'Yine kanınız dondu mu Murat Fazilet durağı ve diğer yalanlarınızda dondugu gibi... Hayatınız yalan algı üzerine kurulu senin elemanlarına belliki talimatın var. Fazilet durağı ve diğer yalanlarınızı yolsuzluklarınızı 3-5 maaş alanları ortaya döken A Haber'e karşı düşmanlığınız var'



Galip Can: 'Koca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bu kadar kısa zamanda nasıl oldu da bu denli rezil ettiniz? Yazık'



Erkan Yücelep: 'Talimat kimden geldiği belli olmuş'



İsa Akyasan: 'Cankurtaranlar can kurtarmakla mükelleftir, gazetecilere saldırmak da neyin nesi... İşi siyasi boyuta taşıyanlar ortada... Cankurtaran düşünün siyasi duruşundan ötürü gazetecilere saldırıyor, Boğulma tehlikesi geçirenin siyasi görüşünüze aykırı olduğunu bilseniz kurtarmazsınız'