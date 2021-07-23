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Biontech Aşısı Kalp İltihabı Yapar mı? Biontech Aşısı Sonrası Kalp İltihabı Belirtileri Nelerdir?

Biontech Aşısı Kalp İltihabı Yapar mı? Biontech Aşısı Sonrası Kalp İltihabı Belirtileri Nelerdir?

Koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşı çalışmaları devam ediyor. Aşı çeşitliliğinin artması çeşitli kafa karışıklıklarına sebep olsa da aşıların yan etkileri konusunda tartışmalar da artıyor. Endişe yaşayan kişilerden gelen Biontech aşısı kalp iltihabı yapar mı? sorusu ise son zamanların en çok konuşulan konularından birisi oldu. Peki, milyonlarca insanın covid-19 olmamak için gerçekleştirdiği Biontech aşısı kalp iltihabı yapar mı? Biontech aşısı kalp iltihabına neden olur mu7?

Sağlık / 23 Temmuz 2021 Cuma 13:16
Biontech Aşısı Kalp İltihabı Yapar mı? Biontech Aşısı Sonrası Kalp İltihabı Belirtileri Nelerdir?

Aşı çeşitliliğinin artmasıyla birlikte pek çok kişi coronavirüs aşısını oldu. Milyonlarca insanın coronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği covid-19 aşısı çeşitli endişelerin oluşmasına sebep oldu. Özellikle yan etkileri konusunda endişelerin yaşanması üzerine Biontech aşısı kalp iltihabı yapar mı? sorusu sorulmaya başladı. İşte Biontech aşısı kap iltihabı yapar mı? sorusunun cevabı….

Biontech Aşısı Kalp İltihabı Yapar mı?


Coronavirüsle mücadele için gerçekleştirilen aşı çalışmaları son hızla devam ediyor. Biontech, Sinovac ve Turkovac gibi pek çok aşının uygulamaya geçirilmesi ise çeşitli soruların sorulmasına sebep oluyor. 18 yaş üstü herkese uygulanan Biontech aşısı hakkında endişeler ise her geçen gün daha fazla artıyor. Milyonlarca insanın olduğu aşının yan etkileri hakkında sorulan sorulara alanında uzman doktorlardan yanıt geldi. Sağlık Bakanlığının kontrolünde gerçekleştirilen aşı çalışmalarında aşıların güvenilir olduğu açıklandı. Birbirinden farklı yan etkilerinin bulunmasının yanı sıra ciddi semptomlara yol açmadığı belirtildi. Peki, Biontech aşısı kalp iltihabı yapar mı?

Covid-19 aşısı sonrasında kalp iltihabı yaşanması oldukça nadirdir. Aşı Olumsuz Olay Raporlama Sistemi verileri doğrultusunda Biontech aşısı sonrasında yaygın kalp iltihabı durumuna rastlanmadığı görülmüştür. Yapılan tıbbi işlemler ve araştırmalar risk grubunda bulunan kişiler haricinde kalp iltihabı durumunun yaygın olmadığını göstermiştir. Bu sebeple Biontech aşısı kalp iltihabı yapar mı? endişesi yaşanmasına gerek yoktur. Peki, Biontech aşısı kalp iltihabına neden olur mu?


Biontech Aşısı Kalp İltihabına Neden Olur mu?


Mrna aşısı olarak bilinen Biontech aşısının kalp iltihabına sebep olmadığı belirtilmiştir. Gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar sonucunda Biontech aşısının kalp iltihabına etkisinin olmadığı açıklanmıştır. Aşı sonrasında görülen kalp iltihabının ise çeşitli faktörlerden kaynaklanabileceği belirtilmiştir.




Kalp İltihabı Belirtileri Nelerdir?


Aşı sonrası gelişen kalp iltihabı belirtileri alanında uzman doktorlar tarafından bu şekilde belirtilmiştir.

• Göğüs ağrısı,

• Nefes darlığı,

• Çarpıntı,

• Kalp atışında hızlanma,

Aşı sonrası gelişen kalp iltihabı belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmek son derece önemlidir.

Coronavirüs aşısının kalp iltihabına sebep olmadığı gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar sonrasında açıklanmıştır.

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