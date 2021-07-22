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İletişim Başkanı Altun'dan ABD'nin besleme medyasına tepki!

İletişim Başkanı Altun'dan ABD'nin besleme medyasına tepki!

ABD merkezli Chrest Foundation vakfının ülkemizde bazı medya kuruluşlarına yüz binlerce dolar hibe vererek siyasi tetikçilik yaptırdığı ortaya çıktı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kimsenin şüphesi olmasın ki, ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Güncel / 22 Temmuz 2021 Perşembe 01:00
İletişim Başkanı Altun'dan ABD'nin besleme medyasına tepki!

ABD merkezli Chrest Foundation vakfıtının ülkemizde bazı medya kuruluşlarına yüz binlerce dolar hibe vererek siyasi tetikçilik yaptırdığı ortaya çıktı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair haberlere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Altun, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir vakfın Türkiye'de bazı medya kuruluşlarını fonladığına dair iddiaları yakından takip ettiklerini belirtti.

ÖZGÜR BASIN DEMOKRASİNİN BELKEMİĞİDİR

Türkiye Anayasası'nın haber alma ve verme özgürlüğünü güvence altına aldığını hatırlatan Altun, özgür basının, demokrasinin belkemiği olduğunu vurguladı.

"BEŞİNCİ KOL FAALİYETLERİNE MÜSAADE ETMEYİZ"

Medyanın, iç ve dış vesayet odakları tarafından ilgi duyulan bir alan olduğunu da bildiklerini aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Bazı yabancı liderlerin Türk siyasetini dizayn etme niyet ve gayretlerini açıkça ifade ettiği bir ortamda, hiçbir yabancı devlet ve kuruluşun medya sektörüne çeşitli fonlar sağlamasını söz konusu çıkar ve hedeflerden bağımsız yorumlayamayız. Kimsenin şüphesi olmasın ki, ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz.

"İHTİYACIMIZ OLAN DÜZENLEMELERİ EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ"

Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla ülkemizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır. Bunun örneğini Amerika Birleşik Devletleri'nde görmemiz mümkündür. Örneğin ABD'de yabancı devletler tarafından fonlanan medya kuruluşları, altı ayda bir ABD makamlarına çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermek durumundadır. Türkiye'de de benzer statüde faaliyet gösteren, doğrudan yabancı devletler tarafından fonlanan çeşitli medya kuruluşları bulunmaktadır. Bunlarla ilgili kamu düzeninin korunması ve halkımızın doğru haber hakkının teminat altına alınması amacıyla, ihtiyacımız olan düzenlemeleri en kısa sürede tamamlayacağız."

ABD'DEN TETİKÇİ MEDYAYA YÜZ BİNLERCE DOLAR AKTI!

ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'ın ülkemizdeki muhalif medya organlarına yüz binlerce dolarlık hibe verdiği ortaya çıktı. Bu kuruluşların başında gazeteci Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesinin olması dikkat çekti.

Vakfın kendi internet sitesinden açıkladığı listede Türkiye'den birçok kuruluş var. On binlerce dolarlık destek alan kurumlar arasında Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.

BİR TEPKİ DE ULUSLARARASI MEDYA ENFORMASYON DERNEĞİ'NDEN

Konuya ilişkin bir açıklama da Uluslararası Medya Enformasyon Derneği'nden (UMED) geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Geçen yıl Temmuz ayında, ABD'nin ünlü düşünce kuruluşu Center for American Progress, "Türkiye'nin Değişen Medya Ortamı" adında bir rapor yayınlamış, Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Bianet gibi haber sitelerinin özellikle yurt dışı fonlar tarafından fonlanmaları, ilk defa bir ABD'li düşünce kuruluşunun raporuna açıkça yansımıştı.

Önceki gün ise, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irving şehrinde bulunan Chrest Foundation Vakfı, internet sitesinden fonladığı kuruluşların listesini ve ne kadar hibe sağladığına dair bir liste yayımladı. Yayımlanan listede, Türkiye'de 140Journos, Medyascope, Serbestiyet ve P24 yer aldı…


Emperyalizmin medya kuruluşlarına yüz binlerce dolar hibe vermesini kalemlerini vesayet altına alması olarak görüyor, fonlanan medya organlarını ise kalemlerini kiraya veren vesayet altındaki kuruluşlar ilan ediyoruz.

ABD sermayesi müdahalecidir. Sömürücüdür. Dünyayı kendi istediği doğrultuda yönlendirmek için kullandığı en büyük silah dolardır.
Anlaşılan ABD, Türkiye'de operasyon medyasını inşaa etmiş, fiilî müdahale ile ele geçiremediği milleti beslediği medya ile ele geçirmeyi hedeflemiştir. Bu işgal girişimidir. Bu gayri nizami harp tekniğidir. Bu psikolojik harekattır. Bu toplum mühendisliğidir. Beslediği medyanın yaptığı failiyetler de 5.kol failiyetidir.

"BU ÜLKEYE YAPILAN BÜYÜK İHANETTİR"

Uluslararası Medya ve Enformasyon derneği olarak öncelikle emperyalizmin yeni savaş konseptine emir eri olan medya kuruluşlarını kınıyoruz.
Emperyalizm karanlık ajandasında görev almak bu ülkeye yapılan büyük ihanettir.

Aldıkları görev gereği, algıları gerçeğin önüne koyabilme, yalanı meşrulaştırma, değerleri zayıflatma, tarihi, milli, manevi bağları etkisizleştirme, terör örgütlerinin sözcülüğünü yapma, Emperyalizme karşı mücadelede duyarsızlaştırma çabaları içerisinde olmak, hıyanettir.
Asla gazetecilik değildir.


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