Türk F-16'larından Baltık Denizi'nde!

Türk savaş uçaklarının Polonya'daki görevine ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığından yapıldı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya Malbork Hava Üssü'nde konuşlu iki F-16 uçağımız ilk alarm reaksiyon görevini Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra etti. Uçaklarımız verilecek görevlere daima hazır.' denildi.



Ayrıca, göreve ilişkin görüntülerin yer aldığı video da paylaşıldı.







NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya Malbork Hava Üssü'nde konuşlu iki F-16 uçağımız ilk alarm reaksiyon görevini Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra etti. Uçaklarımız verilecek görevlere daima hazır. pic.twitter.com/MpwXGwBJ5H — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 20, 2021