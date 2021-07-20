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Taksim Camii’nde ilk Kurban Bayramı namazı

Taksim Camii’nde ilk Kurban Bayramı namazı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Mayıs’ta ibadete açılan Taksim Camii’nde ilk Kurban Bayramı namazı yüzlerce kişinin katılımıyla kılındı.

Güncel / 20 Temmuz 2021 Salı 09:00
Taksim Camii’nde ilk Kurban Bayramı namazı

Temeli,17 Şubat 2017 tarihinde atılan ve 4 yıllık yapım sürecinin ardından 28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılan Taksim Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı kılındı.

Kurban Bayramı namazını Taksim Camii'nde kılmak isteyenler camiye akın etti.



CEMAAT CAMİ AVLUSUNA TAŞTI

Caminin tamamen dolması nedeniyle çok sayıda vatandaş Taksim Meydanı'na serdikleri hazır ve seccadeler üzerinde bayram namazını kıldı.

Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk olmaması için cami çevresinde önlem aldı.

Kılınan bayram namazının ardından ellerini semaya açan Müslümanlar dua etti.

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI

Kurban Bayramı çerçevesinde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak kılınan namaz sonrasında vatandaşlar tokalaşmadan dağıldı.

Kurban Bayramı çerçevesinde Ankara'da bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Vatandaşlar, çocuklarıyla Ankara'nın sembol camilerinden olan Kocatepe Camii'ne gelerek bayram namazını kıldı.

Öte yandan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarında camiye gelerek bayram namazını kıldığı görüldü. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak kılınan namaz sonrasında teşrik tekbirleri eşliğinde dua edildi. Daha sonra vatandaşlar tokalaşmadan dağıldı.

Ayrıca, yurt dışından gelen Lübnan ve Endonezyalı vatandaşlarda namaz çıkışında Kocatepe Camii önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.


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