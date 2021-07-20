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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e bir tepki de AK Parti'den: Gezmeyi bırak görevini yap!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e bir tepki de AK Parti'den: Gezmeyi bırak görevini yap!

Göreve geldiği günden bu yana İzmirlilere hizmet yerine eziyet eden CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kendi partisinin Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ı hedef alması gündeme bomba gibi düşmüştü. Soyer’in "Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nin atıkları Gediz'e akıyor" sözlerine bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’dan geldi. Kaya, “İşi gücü şov olan CHP'li Soyer'e CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı da aynı şeyi söylemiş. Doğru söze ne hacet. Tekrar söylüyorum, gezmeyi bırak, görevini yap!" dedi

Güncel / 20 Temmuz 2021 Salı 12:14
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e bir tepki de AK Parti'den: Gezmeyi bırak görevini yap!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz günlerdeki Manisa ziyareti sırasında Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nin atıklarının Gediz Nehrine karıştığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise Tunç Soyer'in bu açıklamalarına tepki göstererek, 'Herkes kendi çöplüğünü temizlesin, kimseye memleketim üzerinden şov yaptırmam' demişti.

'TUNÇ SOYER GEZMEYİ BIRAK, GÖREVİNİ YAP!'


AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın Tunç Soyer ile ilgili sözlerini hatırlatarak Tunç Soyer'e tepki gösterdi.



Kaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Soyer'in görevini yapmayarak sadece İzmir'de değil, tüm Türkiye'de çevrenin kirlenmesine sebep olduğunu söylemiştik. İşi gücü şov olan CHP'li Soyer'e CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı da aynı şeyi söylemiş. Doğru söze ne hacet. Tekrar söylüyorum, gezmeyi bırak, görevini yap!' ifadelerini kullandı.

'CHP'Lİ SOYER KENDİ GÖREVİNİ YAPMAYARAK ÇEVRENİN KİRLENMESİNE SEBEP OLUYOR'


Kaya daha öncede Tunç Soyer'in çevre kirliliği konusunda görevini yapmadığını, Soyer'in çevre kirliliğinin sebebi olduğunu sosyal medyadan belirtmiş, Menderes, Özdere, Çukuraltı Sahili'ndeki kirliliğini gösteren videoyu sosyal medyadan paylaşarak, 'Burası Menderes, Özdere, Çukuraltı Sahili... Foseptik ve kanazilasyon denize akıyor. CHP'li Soyer kendi görevini yapmayarak sadece İzmir'de değil, tüm Türkiye'de çevrenin kirlenmesine sebep oluyor. Başka illerde gezip akıl vereceğine, görevini yap, gel de Menderes'e bak!' demişti.

NE OLMUŞTU?


CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz günlerdeki Manisa ziyaretinde, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinin atıklarının Gediz Nehrine karıştığı yönündeki iddialarına tepki göstererek, 'Herkes kendi çöplüğünü temizlesin, kimseye memleketim üzerinden şov yaptırmam' demişti.


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