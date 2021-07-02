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Evlat nöbetindeki ailelere 'şeref sözü' veren CHP'li vekil sözünü tutmadı!

Evlat nöbetindeki ailelere 'şeref sözü' veren CHP'li vekil sözünü tutmadı!

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Diyarbakır'da, evlatları PKK tarafından kaçırıldığı için HDP binası önünde nöbet tutan aileleri görmezden gelerek otelden çıkmaya çalışan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, ailelere verdiği sözü tutmadı. Konuya ilişkin açıklama yapan evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, "Gelmesem istifa edeceğim dedi, ben istifasını bekliyorum.Biz anladık ha HDP, CHP İYİ Parti hepsi aynı, bu anne ve babaların sesini duymuyorlar gözlerini kapatıyorlar" dedi.

Güncel / 2 Temmuz 2021 Cuma 20:13
Evlat nöbetindeki ailelere 'şeref sözü' veren CHP'li vekil sözünü tutmadı!

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 669’uncu gününde de devam ediyor.

Geride kalan gün, ailelerin bulunduğu otelde yemeğe gelen CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, aileleri görünce arka taraftan kaçmak istedi, durumu fark eden aileler aracın önünü kesti.

Ailelerle zorunlu görüşme yapan Hakverdi, oturdukları yerde ailelerin Genel Başkan Yardımcısı ile görüşme sağlayarak yarın aileleri ziyarete geleceği sözü vererek aracına binip gitmişti.

CHP'Lİ VEKİL VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI! 

Ailelerden Celil Begdaş’ın iletişim numarasını alarak arayacağını söyleyen Hakverdi, Begdaş’ın “Sizi bekliyoruz” diye aradığı cep telefonuna iddiaya göre “Cumartesi anneleri ve şehit aileleri tepki gösterdi” diyerek cevapladı.

Bunun üzerine gelmeyen CHP’lilerle ilgili basın açıklaması yapan aileler, sert tepki göstererek şeref sözünü hatırlattı.

Milletvekili

 
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