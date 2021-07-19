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Köy korucularından CHP ve HDP'ye tepki! 'CHP ve HDP PKK'nın yanında'

Köy korucularından CHP ve HDP'ye tepki! 'CHP ve HDP PKK'nın yanında'

CHP ve HDP , güvenlik korucularının maaşlarının asgari ücretin altında kalmamasına dair yapılan düzenlemeye Meclis’te karşı çıkmıştı. CHP ve HDP'nin skandal hareketine köy korucularından tepki geldi.

Siyaset / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:38
Köy korucularından CHP ve HDP'ye tepki! 'CHP ve HDP PKK'nın yanında'

Geçtiğimiz günlerde TBMM'de güvenlik korucularının maaşlarının yükseltilmesine ilişkin yapılan düzenlemeye CHP ve HDP karşı çıkmıştı. CHP ve HDP'nin bu hareketine köy korucularından tepki geldi. 

Akit'e konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, “Korucularımızın maaşları hep asgari üretin altında kalıyordu. Bu düzenleme ile artık böyle bir şey olmayacak. Eğer olursa da aradaki farkı ödeyerek hiçbir korucumuzun maaşını asgari ücretin altında ezdirmeyecekler. Bu düzenleme için teşekkür ediyoruz. Ancak korucularımız kelle koltukta terörle mücadele ederken asgari ücret almalarını pek doğru bulmuyoruz. Ayrıca 1924 yılında güncelliğini kaybetmiş köy kanunları ile yönetiliyoruz. Bunun yerine Korucu Kanunu hazırlanması gerekiyor. Düzenlemeye karşı çıkan CHP ve HDP'li vekillerin tavrı ise açıkçası bizi şaşırtmadı. HDP'nin ve CHP'nin düşmanca tavrı 3 binin üzerinde gazi ve bin 800 şehit vermiş bir camianın mensuplarına yapılan en büyük saygısızlıktır. Biz hayatta olduğumuz sürece buna müsaade etmeyeceğiz. CHP, Güneydoğu'da gezerken ya da arkadaşlarımız gazi meclisimizi ziyaret ederken bu vekiller onlara şirin görünüyor. Ancak arkamızdan da böyle oyunlar oynuyor. Koruculuğu onlar getirmediler, onlar da kaldıramaz” dedi.

CHP-HDP-PKK İLİŞKİSİ 


Bitlis'in önde gelen korucu ailelerinden Beyler aşireti reisi Ahmethan Erdoğan ise CHP ve HDP'nin, her zaman PKK'nın yanında durduğunu herkesin bildiğini belirterek, “Bu nedenle onları bu konuda ciddiye almıyoruz. Yıllardır beklediğimiz özlük haklarındaki iyileşme nihayet belli bir ölçüde sağlandı. Bu da tüm korucu ailelerini memnun etti. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. FETÖ'nün güçlü olduğu dönemlerde üvey evlat muamelesi gören korucular, Cumhurbaşkanımızın özel talimatlarıyla bir nebze nefes alabildi. Ancak görevde olan güvenlik korucuların maaşları asgari ücretin çok çok altında kalmıştı. Bu durum, emekli maaşlarına da yansıyordu. Devleti, milleti için canını ortaya koyan korucularımız, son düzenlemeyle biraz daha iyi şartlara kavuştu. Bizler devletimize koşulsuz bağlı insanlarız. Bu nedenle CHP ve müttefiki HDP'nin sözleri bizi bağlamaz. Onlar nereye hizmet ediyorsa etsin. Bizi vatana hizmetten ayıramazlar” dedi.

KÖY KORUCULARI NE İŞ YAPAR?


Köy korucuları terörle mücadelede çok önemli bir yere sahiptirler. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yaparlar. Köy korucuları bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamakla görevlendirilmişlerdir. Başbakanlık tarafından çıkarılan KHK ile terörle mücadele de kolluk kuvvetlerine büyük yarar sağlayan geçici köy koruyucularının ismi 'güvenlik koruyucusu' olarak değişmiştir.


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