Köy korucularından CHP ve HDP'ye tepki! 'CHP ve HDP PKK'nın yanında'

CHP ve HDP , güvenlik korucularının maaşlarının asgari ücretin altında kalmamasına dair yapılan düzenlemeye Meclis’te karşı çıkmıştı. CHP ve HDP'nin skandal hareketine köy korucularından tepki geldi.
Geçtiğimiz günlerde TBMM'de güvenlik korucularının maaşlarının yükseltilmesine ilişkin yapılan düzenlemeye CHP ve HDP karşı çıkmıştı. CHP ve HDP'nin bu hareketine köy korucularından tepki geldi.
Akit'e konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, “Korucularımızın maaşları hep asgari üretin altında kalıyordu. Bu düzenleme ile artık böyle bir şey olmayacak. Eğer olursa da aradaki farkı ödeyerek hiçbir korucumuzun maaşını asgari ücretin altında ezdirmeyecekler. Bu düzenleme için teşekkür ediyoruz. Ancak korucularımız kelle koltukta terörle mücadele ederken asgari ücret almalarını pek doğru bulmuyoruz. Ayrıca 1924 yılında güncelliğini kaybetmiş köy kanunları ile yönetiliyoruz. Bunun yerine Korucu Kanunu hazırlanması gerekiyor. Düzenlemeye karşı çıkan CHP ve HDP'li vekillerin tavrı ise açıkçası bizi şaşırtmadı. HDP'nin ve CHP'nin düşmanca tavrı 3 binin üzerinde gazi ve bin 800 şehit vermiş bir camianın mensuplarına yapılan en büyük saygısızlıktır. Biz hayatta olduğumuz sürece buna müsaade etmeyeceğiz. CHP, Güneydoğu'da gezerken ya da arkadaşlarımız gazi meclisimizi ziyaret ederken bu vekiller onlara şirin görünüyor. Ancak arkamızdan da böyle oyunlar oynuyor. Koruculuğu onlar getirmediler, onlar da kaldıramaz” dedi.