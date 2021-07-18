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Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın neden ortaya çıktı?

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın neden ortaya çıktı?

Binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın son 1 ay boyunca nerede kaldığı ortaya çıktı. Paralar ile kaçan Tosuncuk'un Uruguay'da inşaat şirketi satın aldığı ortaya çıkarken ülke polisi tüm planlarını bozdu. Çünkü lüks yaşamı önce narkotik polisine, ardından da mali suçlara takıldı. Üzerine kayıtlı yaklaşık 10 milyon dolar değerindeki banka hesaplarına ve lüks araçlara Uruguay devleti el koyarken Tosuncuk'un 1 ay boyunca sokakta kaldığı da öğrenildi.

Güncel / 18 Temmuz 2021 Pazar 09:56
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın neden ortaya çıktı?

Binlerce kişiden milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Sonra da Türk mudilerin paralarını Uruguay devletine kaptırdılar. Çiftlikbank vurgunu bir numaralı ismi Mehmet Aydın abisi Fatih Aydın ile birlikte 132 bin 222 kişiden yaklaşık 1 milyar 139 milyon lira topladı. Sonrasında kayıplara karıştı.

LÜKS VİLLA PROJESİ

Vurguncu abi-kardeş aslında her şeyi aylar önceden planlamıştı. Büyük firar öncesi Uruguay'a gidildi. Ve Türk iş insanı Osman Naim Kaya ile birlikte bir inşaat şirketi satın alındı.

Projesi hazırlandı. Aydın kardeşler Uruguay'da lüks villa yapıp satacaktı. Vurgunun ikinci ayağı devreye girdi. çaldıkları paraların bir kısmı Uruguay'daki şirketin hesabına yatırdı. Ve pahalı arabalar, yatlar, milyonluk malikane satın alındı.

UYUŞTURUCU ŞÜPHESİ

Onlar için her şey yolunda giderken o lüks yaşantı, Uruguay narkotik polisinin dikkatini çekti. Çünkü polisin elinde bu fotoğraf vardı. Ve polise göre Aydın kardeşlerin para kaynağı uyuşturucuydu. Uruguay-Türkiye arasında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takip başladı.

Tarih, 16 mart 2018'i gösterdiğinde Mehmet Aydın abisi ile birlikte Türkiye'den kaçtı Uruguay'daki takip edildiğinden habersiz yeni yaşantısına adım attı. Ama o sırada polis onların servetinin uyuşturucu ticaretinden değil, kara para aklamaktan olduğunu tespit etti.

10 MİLYON DOLARA EL KOYDULAR

Ve Uruguay mali polisi 23 nisan 2018 tarihinde şirkete kara para operasyonu düzenledi. Baskında iki kardeş ile birlikte Osman Naim Kaya gözaltına alındı. Şirketin banka hesaplarına lüks cipe, spor araçlara, yata ve malikaneye toplam da Türk mudilerden kaçırdığı 10 milyon dolara el kondu.

URUGUAY'A DOSYA GÖNDERDİK

Osman Naim Kaya tutuklandı ama Aydın kardeşler serbest kaldı. Mehmet Aydın da hemen Brezilya'ya kaçtı. Çünkü Türk polisi peşindeydi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Mehmet Aydın ve abisi ile ilgili Uruguay'a dosya gönderdi. KOM polisleri dosyanın içinde Türk mudilerden bahsetti ve Aydın kardeşlerin yakalanmasını istedi.

Mehmet Aydın ve abisi sürekli adres değiştirdi. Çünkü kaldıkları adresler KOM polisince kısa süre sonra belirlendi.

Hatta o adreslerden biri de Mehmet Aydın'ın kız arkadaşı Ana Carolina da Silva'nın eviydi. O eve de baskın yapıldı. Üç yıllık büyük firarın ardından Mehmet Aydın'ın kaçacak yeri kalmadı.

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