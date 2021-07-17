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Miyom Neden Olur? Miyom Belirtileri ve Tedavisi

Miyom Neden Olur? Miyom Belirtileri ve Tedavisi

Günümüzde en sık rastlanan hastalıklardan birisi miyomdur. Özellikle kadınlarda çok sık görülen miyom, rahmin kas tabakası sebebiyle ortaya çıkıyor. Genellikle 30-40 yaşlarında ortaya çıkan bu hastalık tedavi edilmediği durumlarda ciddi semptomlar meydana getiriyor. Peki, miyom nedir? Miyom belirtileri nelerdir? miyom tedavisi nasıldır? Rahimde miyom belirtileri…

Sağlık / 17 Temmuz 2021 Cumartesi 17:45
Miyom Neden Olur? Miyom Belirtileri ve Tedavisi

Miyom, kadınlarda sıklıkla görülen hastalıklardan birisidir. Rahimde bulunan kas tabakası sebebiyle ortaya çıkan miyom, erken teşhis edilmediği zaman ciddi rahatsızlıklara sebep olabilmektedir. Bu sebeple her kadının düzenli olarak sağlık kontrolünden geçmesi gerekmektedir. Peki, oldukça ciddi bir hastalık olan miyom nedir? Miyom Belirtileri ve Tedavisi

Miyom Nedir?


Miyom, özellikle 30-40 yaşlarına gelmiş kadınların miyom nedir? Sorusu ile gündeme gelmektedir. Pek çok kişinin ilerleyen yaşlarda sorgulamaya başladığı miyom, bir çeşit anormal dokudur. Doğurganlık çağında ortaya çıkan miyomlar, rahmin kas tabakasından kaynaklanmaktadır. İyi huylu ya da kötü huyu olabilmeleri sebebiyle belirtilerine dikkat edilmelidir. Miyom belirtilerinin görmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolünden geçmek tedavi süreci açısından oldukça önemlidir. Zararlı miyomlar rahim kanserine ve ciddi semptomlara yol açabilmektedir.





Miyom Belirtileri Nelerdir?


Miyomlar çoğunlukla belirti vermeyen iyi huylu tümörler olarak biliniyor. Bu durum her ne kadar normal görülse de miyomlarında kötü huylu olanları vardır. Peki, miyom belirtileri nelerdir?

• Yoğun adet kanaması,

• Adet süresinin normalden uzun sürmesi,

• İki adet dönemi arasındaki sürenin kısalması,

• Kansızlık,

• Makatta ağrı,

• Sık sık idrara çıkma isteği,

• Cinsel ilişki sırasında ve sonrasında ağrı,

• Cinsel ilişki sonrasında kanama,

• Bacaklarda ağrı,

• Sırt ağrısı,

• Kısırlık (İnfertilite),

• Gebeliklerin düşükle sonuçlanması,

Miyom Tedavisi Nasıldır?


Miyom hastalığı ile karşılaşan pek çok kadın miyom tedavisi nasıldır? Sorusunu sormaktadır. Alanında uzman doktorların açıklamalarına göre miyom tedavisi birbirinden farklı pek çok yöntemle gerçekleştirilebilmektedir.

• İlaç tedavisi

İlaç tedavisi miyom tedavisi için kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır. GnRH (Gonadotropin salgılayan hormon) olarak tanımlanan ilaçlar yardımıyla östrojen ve progesteron
hormonu üretimi engellenir. Bu sürede regl olunmayacağı için miyomlar küçülür.

• Rahim içi araç (RİA)

Miyom tedavisi sürecinde rahim içi araç kullanımı gerçekleştirilebilir. Progestin salgılayan araçlar yardımıyla miyoma bağlı olan aşırı kanamanın şiddeti azaltılır. Fakat bu yöntem miyomun küçülmesini sağlamaz.

• Radyofrekans (RF)

Miyom tedavisi için kullanılan bir diğer yöntem ise radyofrekans yöntemidir. Miyomun içine özel bir iğne yardımıyla girilerek miyoma radyofrekans enerjisi uygulanır. Miyom tedavisi olan bu yöntemde ısı artışı sağlanır. Bu tedavi yönteminin kullanılması için hastaya anestezi uygulanması gerekmektedir.

• Miyomektomi

Miyomektomi, miyom tedavisinde kullanılan cerrahi yönteme verilen isimdir. Laparoskopik yöntemle gerçekleştirilir ve rahimdeki miyomlar cerrahi yöntemlerle çıkarılır. Bu yöntem kesin tedavi olması sebebiyle uygun olan pek çok hastada kullanılmaktadır.

• Açık Cerrahi


Bu yöntemde göbeğin üst kısmına kadar ilerleyen tümörlerin çıkarılması hedeflenmektedir. Miyom boyutlarının büyük olması sebebiyle açık cerrahi yöntemi uygulanmaktadır. İleri seviye miyomlarda kullanılan açık cerrahi yöntemi her zaman tercih edilmemektedir. İlaç tedavisi ile tedavi edilebilecek olan küçük miyomlar için açık cerrahi yöntemine başvurulmamaktadır.

Miyom Ameliyatı Nasıl Yapılır?


Miyom hastalığı yaşayan kişiler alanında uzman doktorlara miyom ameliyatı nasıl yapılır? Sorusunu yönlendirmektedir. Birçok yöntemle gerçekleştirilen miyom ameliyatı, küçük bir
kesi yardımıyla gerçekleştirilir. Bu kesi ile ulaşılan miyomlar cerrahi aletler aracılığıyla çıkarılır ve dokudan alınır. İşlem sonunda rahim onarılır ve kesi kapatılarak işlem sonlandırılır.



Rahimde Miyom Belirtileri Nelerdir?


Rahimde miyom belirtileri birbirinden farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Kadınlarda rahimde miyom belirtileri;

• Yoğun akıntı,

• Miyoma bağlı olarak görülen karın içi basınç,

• Kısırlıkla ilgili komplikasyonlar,

• Ağrılı cinsel ilişki,

Rahimde miyom belirtileri arasında yer almaktadır.

Miyom ameliyatı ve miyom belirtileri kişiden kişiye göre değişebilmektedir. Bu sebeple miyom belirtileri görülmesinin ardından zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir. Erken teşhis miyom tedavisi sürecinde oldukça önemlidir.

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