AK Parti'den CHP'li Tunç Soyer’e 15 Temmuz tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından 5 yıl geçmesine rağmen CHP, İYİ Parti ve HDP’nin Türk milletinin kahramanlığını ve destanını itibarsızlaştırmaya çalıştığına vurgu yaptı.



İki gün önce Türkiye’nin tamamında kutlanan etkinliklerde vatandaşların 5 yıl önce yaşadığı duyguları hissettiğini gözlemlediklerini belirten Dağ, muhalefetin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarına katılmadığının altını çizdi.



Bu konunun üzerinde durulması gerektiğini savunan Dağ, "Meclis’teki partilerin tamamı davet edilmesine rağmen buradaki (TBMM’deki) etkinliğe muhalefetin katılmamış olması, manidar. Ben İzmirliyim, yani İzmir’den bir mesaj vermek gerekirse bir hafta önce burada Cumhuriyet Halk Partisi il yönetimi, bazı milletvekilleri ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Öcalan’a özgürlük talebinde bulunulan mitinge katılım sağlarken, bir hafta sonra valiliğin önünde tüm siyasi partilerin ve İzmirlilerin davet edildiği, binlerce insanın da meydanda olduğu Konak Meydanı’ndaki etkinliğe katılmıyor" ifadelerini kullandı.



"CHP'NİN ÜST YÖNETİMİ NE YAZIK Kİ HDP'NİN KUCAĞINDA"

CHP’ye, "Siz FETÖ ve PKK’ya destek veriyorsunuz" şeklinde eleştiri getirdiklerinde, "Yok kardeşim bizim PKK’yla ne alakamız var?" diye tepki gösteren ana muhalefet yöneticilerinin bunu kabul etmediğini anımsatan Dağ, şöyle devam etti:"Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi’nin üst yönetimi ne yazık ki HDP’nin kucağında ve HDP’nin yanında, HDP’nin koymuş olduğu istikamet doğrultusunda bir siyaset yürütme noktasına gelmiş vaziyette. Yine işte süreçlere baktığınızda söylem ve eylemlerin tamamı FETÖ’nün söylemiş olduğu söylem ve eylemler doğrultusunda giden bir süreç var. Yani bu ülkenin birliğine ve beraberliğine zarar veren bir süreçtir.Ülkedeki birlik ve beraberliğin inşasında, sadece iktidar partisinin değil, muhalefetin de bir vazifesi vardır. 15 Temmuz’un o ruhunu kimse sulandırmaya, küçültmeye çalışamaz, çalışmasın. Zaten çalışsa da başarı olamaz. O gün gençler, gazi, şehit olanlar, iman ruhuyla, bayrak sevdasıyla o meydanlara çıktı. Ve sokaklarda tanklar görüldüğü andan itibaren insanlar akın akın sokaklara çıkmaya başladı, bu ruhu sulandıramazsınız. Hangi niyetle, hangi amaçla bunu yapıyorsunuz? İşin doğrusu anlamakta, algılamakta bu toprakların bir çocuğu olarak anlamakta zorlanıyorum. Eğer siz bu ruhu sulandırmak noktasında bir fikriyata sahipseniz bu topraklardan bir şey elde etmemişsiniz, demektir."AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, hain terör örgütü PKK ile nasıl mücadele ediliyorsa FETÖ ile de mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Bugün kararnameler yoluyla, KHK’lıların devlete tekrar alınacağını ifade etmek, bu FETÖ ile mücadeleyi sulandırmaktır" dedi.Dağ, FETÖ ile mücadele konusunda muhalefetin gidişatının doğru olmadığına vurgu yaparak bu konuda muhalefetin başarılı olamayacağını tekrarladı.