Afgan göçüne karşı 20 bin Mehmetçik pusuda

Afganistan'da Taliban'dan kaçışlar sürüyor.



Binlerce Afganistan vatandaşı, can güvenliği nedeniyle komşu ülkelere ulaşmaya çalışıyor.



Türkiye de uzun yıllardır Afgan göçmenlerin ulaşmaya çalıştığı ülkeler arasında yer alıyor.



MEHMETÇİK SINIRI ABLUKAYA ALDI

150 KARAKOL, 20 BİN PERSONEL

Türkiye, Afganistan’da Taliban’ın ilerleyişi nedeniyle olası yoğun göçe karşı doğu bölgelerindeki sınır hatlarında çok sıkı güvenlik önlemleri almaya başladı.Özellikle Türkiye-İran sınır hattında önlemlerin arttırıldığı bildirildi.İran sınır hattı modüler beton duvar, güçlendirilmiş panel çit, elektro-optik kuleler ve insansız hava araçları (İHA) ile 24 saat aralıksız gözlenerek, adeta kuş uçurtulmuyor.Söz konusu sınır hattında 20’ye yakın hudut taburu görev alırken, hudut birliklerine komando takviyeleri yapıldı.150’ye yakın hudut karakolunda, komandolarla birlikte sınır hattının güvenliği için görev yapan personel sayısı 20 bini buldu. Sınır hattında 7/24 devriye gezilirken, sıklıkla pusu faaliyetleri yapılıyor.