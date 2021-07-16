Taksim Camii'nin açılışında dikkat çekmişti... Başkan Erdoğan orayı ziyaret etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Levent'te inşaatı devam eden Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni ziyaret etti. Cuma namazı sonrasında gerçekleştirdiği ziyarette inşaat alanını gezerek çalışmanın detayları hakkında bilgi aldı.





BARBOROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU



TAKSİM CAMİİ AÇILIŞ TÖRENİNDE ÖZELLİKLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ



BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ PROJESİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Levent'te yapımı süren Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde incelemelerde bulunurken, inşaatın son durumuna dair bilgi aldı.Erdoğan, inşaat alanında bir süre gezdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de çok uzun yıllar namaz kılacak bir cami bulunamamasının sıkıntısının yaşandığını ifade etmişti. Erdoğan, benzer bir durumun Levent'te de olduğunu söylemiş, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin yapımına dikkat çekmişti.İbadete açıldığında Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacak Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin inşaatı devam ediyor.İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 7 bin metrekarelik alan üzerinde yükselecek.Kapalı ve açık alanlarıyla birlikte toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik mimari özelliklere sahip. Caminin mimarisinde Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nden öykünüldü. Caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinin tamamı kullanılacak.Projede ana hedef, depreme dayanıklılık. İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak caminin statik projeleri hazırlandı. Kapalı ve açık alanları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak.Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunacak.23 metre ana kubbe çapına sahip caminin ana kubbe yüksekliği ise 44 metre olacak. Caminin 2 minaresi 66, 2 minaresi 77 metre yükseklikte inşa edilecek.İçinde 9 asansörün de bulunacağı camide, 2 de çok amaçlı salon yer alacak.