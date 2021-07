Simpsonlar yine şok etti! O görüntü dünyayı ayağa kaldırdı!

Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı. 1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.



Dizinin, Donald Trump'ın başkanlığından üç gözlü bir mutant balığın keşfine ve hatta Londra'daki gökdelen The Shard'ın dikilmesine kadar dünyanın dört bir yanından pek çok büyük olayı öngördüğü biliniyor. Simpsonlar ayrıca, Dünya Kupası ve Super Bowl'un kazananlarını doğru şekilde tahmin etti ve Super Bowl'da Lady Gaga'nın 2017'deki devre arası şovundaki performansından önce gökten indiğini gösterdi.







Simpsonlar, geleceği tahmin etme konusundaki ürkütücü yeteneğiyle hayranlarını düzenli olarak şaşırtıyor. Ve çizgi dizi, uzaya giden Virgin Galactic'in kurucusu, 70 yaşındaki işadamı Sir Richard Branson'ın uzay uçuşundaki bir görüntüsüyle bir kez daha geleceği bilmiş gözüküyor.







Sahibi olduğu Virgin Galactic şirketinin roketiyle üç diğer yolcuyla birlikte uzaya çıkan Branson'ın görüntüsü, Simpsonlar'ın 2014 yılında yayınlanan 25'inci sezonunun 15. bölümü olan The War of Art'taki bir sahneye garip bir şekilde benziyordu.



Çizgi dizinin bu bölümünde, sanat sahtekarlığı yapan Klaus Ziegler, Lisa'ya 'sahteciliğin dünyanın her yerindeki insanlara zevk verdiğini' söylüyor ve ardından çeşitli yerlerde sahte sanat eserlerine bakan insanlar gösteriliyor.







Sahte sanattan son derece memnun olduğu görülen bir kişi de, uzay gemisinde duvardaki sanat eserlerine bakarken elleri başının arkasında dinlen görülebilen Richard Branson.



Küresel olayları onlar yıl öngörebilmesiyle dünyayı hayrete düşüren Simpsonlar dizisi, şaşırtıcı bir kehanetiyle birkaç ay önce de gündem OLMUŞTU. Simpsons hayranları, efsane çizgi dizinin, Teksaslı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un istifa sesleri yükselmesine neden olan ve skandal olarak nitelenen Meksika seyahatini yaklaşık otuz yıl önce tahmin ettiğine inanıyor.







50 yaşındaki Texas senatörü, ülkeyi vuran çifte felakete karşı duyarsız davranmakla suçlanıyor. Cruz, koronavirüs salgını sırasında kutup sıcaklıklarında milyonlarca insanı elektriksiz ve susuz bırakan ölümcül kış fırtınası sırasında, ailesiyle birlikte Cancun'a seyahat ettiği ve memleketinden kaçtığı için şiddetli bir tepkiyle karşı karşıya.







Sosyal medya kullanıcıları, Ted Cruz skandalının, 1993 yılında yayınlanan Simpson'un 'Marge in Chains' bölümündeki bir olay örgüsüne ürkütücü bir şekilde benzediğine dikkat çekmekte gecikmedi.







Dizinin 1993 tarihli bölümünde, 'Osaka Gribi' adı verilen bir virüs, sakinlerin Japonya'dan meyve sıkacağı sipariş etmesinden sonra Springfield'ın dört bir yanına yayılıyor. Ve Senatör Cruz gibi, Springfield Belediye Başkanı Joe Quimby de şehri terk ediyor.







Bir basın toplantısı sırasında belediye başkanı, salgına yardımcı olmak için tatilini iptal ettiğini iddia ediyor, ancak aslında Bahamalar'da olduğu ortaya çıkıyor. Quimby, takım elbisenin üst kısmınıi yani gömleğini ve ceketini giymiş, kravatını takmış bir şekilde televizyona çıkarak halka sesleniyor. Ancak altında pantolonu yerine mayosu var ve aslında sahilde.







Simpsons hayranları, Cruz'u eleştirmek için Simpsons karakteri Quimby'nin mayolu halinin yer aldığı video ve fotoğraflarını Twitter'da paylaşıyor. Bir kullanıcı, 'Simpsonlar yine yaptı,' yorumunda bulunurken, bir diğer sosyal medya kullanıcıs ise, 'Simpsonlar Ted Cruz'u bile bildi, vay canına' notunu düştü.







Cruz'a gelince, eleştirilerin ardından Perşembe öğleden sonra Houston'a geri döndü ve eyaletin enerji krizinin ortasında tatil için Cancun'a uçtuğu için 'pişman olduğunu' söyledi. Ancak 'sadece babalık yapmaya çalıştığı' konusunda da ısrar etti. Teksaslı Senatör, 10 ve 12 yaşındaki kızlarının Çarşamba günü kendisine arkadaşlarıyla Meksika'ya tatile gidip gidemeyeceklerini sorduğunu, bu nedenle eşiyle saatler sonra bir uçağa bindiğini iddia etti. Houston'daki evine vardığında basına açıklama yaparken, 'Bariz bir hataydı ve geriye dönüp baktığımda bunu tekrar yapmazdım' dedi. 'Ben sadece baba olmaya çalışıyordum.' diye ekledi. Simpsonlar, birçok kişinin, geleceği pek çok kez tahmin ettiğine inandığı için, uzun zamandır 'çizgi filmlerin Nostradamus'u' olarak kabul ediliyor.







Bir sosyal medya kullanıcısı, dizinin 12. sezonun 'The Computer Wore Menace Shoes' adlı bölümünde yer alan sahneyi fark etti. Bu sahne, Rusya'daki bir aşı merkezinin insanları koronavirüs aşısı yaptırmak için ücretsiz dondurmayla teşvikte bulunduğu planın yakın zamanda yayımlanan haberini öngörmüş gibi.







Twitter'da LonelyGoomba takma adını kullanan bir kişi, Rusya'da aşı olanlaradondurma ikram edilmesiyle, internet blog'u yazarak ünlü olan Homer Simpson'ın, kendisine şırıngalarla dolu bir kase dondurma verildiği sahnenin benzerlik taşıdığını fark ederek paylaşımda bulundu.







'Simpsonlar bir kez daha geleceği tahmin etti' diye yazan LonelyGoomba'nın bu tweet'i on binlerce kez paylaşıldı ve pek çok yorum aldı. Başka bir Twitter kullanıcısı, 'Bunu yapmayı nasıl sürdürüyorlar? Bu bir tesadüf mü ya da yazarların zaman makineleri mi var, ne halt karıştırılıyor?' diye yazdı. Bir diğer Twitter kullanıcısı ise, 'The Computer Wore Menace Shoes' adını taşıyan bölümün kötü olmasına rağmen başarılı bir öngürüde bulunduğuna dikkat çekeren 'Şimdiye kadarki en kötü bölümlerden biri doğru bir tahminde bulundu' ifadelerini kullandı.







ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin törenini izleyen Twitter kullanıcıları, tören sırasında Harris'in giydiği kıyafet ile Lisa Simpson tarafından The Simpson'ın 'Bart to the Future' bölümünde giyilen kıyafet arasındaki inanılmaz benzerliği fark ettiler.







Dizinin hayranları, son olarak ABD'deki son duruma dair kehanetinin tuttuğuna dikkat çekti. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının sosyal medya platformu Twitter tarafından askıya alınması, dünyada birinci gündem maddesi oldu ve sosyal medyada da bolca konuşuldu.