Müsilaj mağdurlarına müjde! Destek verilecek...

Türkiye'nin birçok bölgesinde ortaya çıkan müsilajla mücadele için çalışmalar devam ediyor. Müsilaj ile mücadele için kurulan Meclis Araştırması Komisyonu da konuya ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi.



Başta Marmara Denizi olmak üzere, denizlerdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun önceki gün gerçekleşen toplantısında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Arzu Karahan sunum yaptı.



Doç. Dr. Karahan, Marmara'nın her yerinden müsilaj örneği aldıklarını, tüm su kolundan örnekleme yaptıklarını belirterek, 'Müsilaj gitmedi, şu an 15-20 metre arasında bir yerde sıkışmış durumda. Şu anki olayımız, tabii ki herkesin sorduğu soru, müsilajın neden kaynaklandığını, ikincisi, neden kaldığını yani orada neden bu kadar uzun süre kaldığını ve parçalanmadığını öğrenmeye çalışıyoruz' diye konuştu.



Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı da, 'Sunum hazırlanırken 'imzada' diye not almıştık yeni aldığımız bilgi doğrultusunda bu da imzalanmış. Böylece bu konuda mağdur olmuş, zarar görmüş balıkçılarımıza 4.2 milyon TL'lik bir ödeme de yapılmıştır diyebiliriz' açıklamasını yaptı.







'BALIKÇILARIMIZ KAYIPLAR YAŞADI'

Tarım ve Orman Bakanlığı Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Mahir Kanyılmaz ise, Marmara Denizi'nde müsilajdan dolayı balıkçılarn ağları çekemediğini belirtti.Kanyılmaz, 'Tıkanma oldu. Özellikle küçük ölçekli balıkçılarımız bir kayıp yaşadı. Biz de bunu Bakanlık olarak kendimiz teklif ettik, plana girmesi için. Yoğun bir çalışma yapıyoruz' ifadelerini kullandı.