Kavun Dolması Nasıl Yapılır? Masterchef Kavun Dolması Tarifi Kavun Dolması Nerenin Yemeği?

Kavunun içini doldurarak yapılan kavun dolması Masterchef'in dün akşam yayınlanan yeni bölümüne damgasını vurdu! Kurban etiyle birbirinden lezzetli tarifler denemek isteyen kişiler kavun dolması nasıl yapılır? sorusunun cevabını arıyor. İşte Masterchef kavun dolması tarifi…





Kavun Dolması Nasıl Yapılır?



Kavun Dolması Malzemeleri



Masterchef Kavun Dolması Tarifi



Kavun Dolması Nerenin Yemeği



Kavun Dolması, 1539 yılında Kasım ayında yapılan, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şah Cihangir e Beyazıt'ın sünnet düğününde misafirlere sunulan ihtişamlı yemeğe verilen isimdir. İçerisinde kıyma ya da et kullanılarak yapılan kavun dolması için özel bir harç hazırlanmaktadır. Peki,Masterchef k• 1 adet kavun• 100 gram dana kıyma• 100 gram kuzu kıyma• 1 fincan pirinç• 1 adet kuru soğan• 3 yemek kaşığı tereyağı• 2 yemek kaşığı soyulmuş iç badem• 1 yemek kaşığı kabuksuz çam fıstığı• 2 çorba kaşığı kuş üzümü• 10 dal maydanoz• 10 dal dereotu• 1 çay kaşığı biberiye• 1 çay kaşığı kişniş• 2 çay kaşığı tuz• 2 çay kaşığı karabiber• İlk olarak pirinçleri yıkayarak 5 dakika haşlayın.• 2 yemek kaşığı tereyağı içerisinde kıyılan soğanı pembeleşinceye kadar kavurun.• Kıyma, maydanoz, dereotu ve baharatlarla karıştırıldıktan sonra badem içi ve fıstık içine ilave edilir. 5-7 dakika kavurduktan sonra iç hazırlanmalıdır.• Kavunun sapının olduğu yer kapak şeklinde kesildikten sonra kavunun çekirdekleri temizlenerek içi bir miktar oyulur.• Hazırlanan iç kavuna doldurulur.• 180 derece ısıtılmış fırında 15-20 dakika kavun pişirilir.• Kavunun içerisinden ayrılan kavun içi ve suyu maydanoz, 2 yemek kaşığı tereyağı ile kavrulur. Ardından dolmanın yanında sos olarak servise hazır hale getirilir. Peki,Kavun dolması, Osmanlı Mutfağına ait bir saray yemeğidir.? vearayışı içerisinde olan kişiler Masterchef kavun dolması tarifi ile dakikalar içerisinde lezzetli bir kavun dolması yapabilirler.