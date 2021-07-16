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Haramidere'de bir metrobüs, telleri aşıp yola atlayan kişiye çarptı!

Haramidere'de bir metrobüs, telleri aşıp yola atlayan kişiye çarptı!

Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan metrobüs, telleri aşarak yola atlayan kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan şahısla birlikte, bir yolcuda metrobüs içinde savrularak yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Metrobüs Haramidere Sanayi Durağı Büyükçekmece istikametinde yaşandı

Güncel / 16 Temmuz 2021 Cuma 22:35
Haramidere'de bir metrobüs, telleri aşıp yola atlayan kişiye çarptı!

Alınan bilgiye göre saat 20.00 sıralarında Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü istikametine doğru seyir halinde olan metrobüs, telleri aşarak metrobüs yoluna atlayan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrobüsteki bir yolcu da yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle metrobüs hattında yaşanan yoğunluk, yaralıların ve kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.


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