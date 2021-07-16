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CHP'li Tunç Soyer'den geri vites! 'İzmir Körfezi'ni temizleyeceğim' demişti ama...

CHP'li Tunç Soyer'den geri vites! 'İzmir Körfezi'ni temizleyeceğim' demişti ama...

Yerel seçimler öncesi birçok vaatte bulunan Tunç Soyer, yönetime geldiğinden biri vaatlerinin hiçbirini gerçekleştiremedi. En büyük vaatlerinden biri İzmir Körfezi'ni temizlemek olan Tunç Soyer şimdi de "Bu benim işim mi? Çevre Bakanı mıyım?" diyor.

Siyaset / 16 Temmuz 2021 Cuma 15:43
CHP'li Tunç Soyer'den geri vites! 'İzmir Körfezi'ni temizleyeceğim' demişti ama...

Boş vaatlerde bulunan CHP'li belediye başkanlarından biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. Yerel seçimlerde İzmirli vatandaşlara İzmir Körfezi'ni yüzülebilir hale getirme sözü veren Soyer, o sözünden de döndü.

'KÖRFEZDE YÜZÜYOR OLACAĞIM'


Farklı zamanlarda yaptığı konuşmalarda Soyer, 'Yüzülebilir bir körfez amacıyla İzmir Körfezi'ne yeni bir soluk getireceğiz', 'Üç yıl sonra ben bu körfezde denize gireceğim', 'Yüzülebilir körfez hayalimizi adım adım gerçekleştiriyoruz' gibi ifadeler kullanmıştı.

SEÇİMDEN ÖNCE: BELEDİYENİN İŞİ


Bir televizyon kanalında kendisine yöneltilen 'Dört sene sonunda ne olacak?' sorusuna 'Ben körfezde yüzüyor olacağım' cevabını vermişti. Bir başka televizyon yayınında da İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için 'Belediyenin işi' demişti.

SEÇİMDEN SONRA: BENİM İŞİM Mİ?


Körfez ve derelerde kirlilik ve koku katlanarak artarken, konuya ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında konuşan Soyer, 'Bu benim işim mi? Ben Çevre ve Şehircilik Bakanı mıyım? Hayır, ama buna seyirci kalmaya vicdanım razı değil' diyerek kendini savundu.


Vaadini gerçekleştiremeyen CHP'li Soyer, 'Gediz Nehri ile ilgili problem son 3-5 yılın sorunu değil. Gediz, Ergene zehir akıyor. Yıllardır uygulanan yanlış politikaların sonucu' ifadelerini kullanarak kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vermeyi tercih etti.

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