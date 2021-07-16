BİM 16 Temmuz kataloğu yayınlandı! BİM 16 Temmuz kataloğunda neler var? Bu hafta BİM kataloğunda neler var?

BİM 16 Temmuz Cuma kataloğu, alışveriş severler tarafından merak ediliyor. Her hafta çeşitli ürünlerin bulunduğu BİM 16 Temmuz Cuma kataloğu, mutfak ürünlerinden tekstile kadar birçok ihtiyacı uygun fiyata almanızı sağlıyor. “BİM 16 Temmuz kataloğu yayınlandı mı?” sorusu okuyucular tarafından çok fazla aratılıyor. BİM 16 Temmuz kataloğu yayınlandı. BİM 16 Temmuz kataloğundaki pek çok ürün uygun fiyatlarla bu hafta da yerini alacak. Peki bu hafta BİM'e hangi ürünler gelecek? BİM 16 Temmuz kataloğu yayınlandı mı? BİM 16 Temmuz kataloğunda neler var? Sizler için BİM 16 Temmuz kataloğundakileri yazdık.





BİM 16 Temmuz 2021 Cuma Kataloğu



BİM 16 Temmuz kataloğunda, buharlı temizleme makinesi, vantilatör, çok amaçlı dolap ve yatak örtüsü takımları bulunuyor. Kataloğun ilk sayfasında bulunan bu ürünler piyasanın altında satılıyor.BİM 16 Temmuz kataloğunun ikinci sayfasında ışıklı vakumlu haşere öldürücü, blender seti, çanta, kapri şort, ve raf örtüsü gibi pek çok ürün bulunuyor.Ayrıca BİM 16 Temmuz kataloğunda tek fiyattan satılan plastik ürünler de var. Oyuncak ev aletleri ve çocuklar için pek çok oyuncakta satılıyor.BİM 16 Temmuz kataloğunda tatil planı yapanlar için parmak arası terlik, sandalye minderi, banyo seti, şapka, plaj havlusu ve plaj çantası da yer alıyor.Sunum yapmayı sevenler için sunum tabağı, dikdörtgen tabak, bardaklı sürahi, peçetelik, sürahi ve 7 parça çerezlik seti uygun fiyatla mağazalarda yerini alacak.Ayrıca BİM 16 Temmuz kataloğunda 32 parça piknik seti, tava, fırça, kavanoz kapağı, 6 kişilik dantel çay takımı, oval tekli tabak ve tek fiyat fırça da var.? sorularının yanıtı bu şekilde. BİM 16 Temmuz kataloğundaki ürünlere bugün mağazalardan ulaşabilirsiniz.