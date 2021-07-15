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Soğuk Baklava Nasıl Yapılır? Evde Soğuk Baklava Tarifi

Soğuk Baklava Nasıl Yapılır? Evde Soğuk Baklava Tarifi

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte baklava hazırlıkları başladı. Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği bayrama sayılı günler kala baklava tarifleri sosyal medyanın gündemine geliyor. Peki, soğuk baklava nasıl yapılır? evde soğuk baklava yapılabilir mi? İşte bayram için hazırlanmış kolay soğuk baklava tarifi…

KADIN / 15 Temmuz 2021 Perşembe 15:18
Soğuk Baklava Nasıl Yapılır? Evde Soğuk Baklava Tarifi

Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden birisi olan soğuk baklava, her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor. Kolaylıkla yapılması ve yaz günlerinde soğukluğuyla tatlandırılması soğuk baklavanın gözde lezzetlerden birisi olmasını sağlıyor. Peki, evde kolaylıkla yapılabilecek olan soğuk baklava nasıl yapılır? Kolay soğuk baklava tarifi

Soğuk Baklava Malzemeleri Nelerdir?


• Yarım kilo baklavalık yufka
• 4 yemek kaşığı çekilmiş fıstık
• 180 gram Tereyağ

• Şerbeti için;
• 3 su bardağı süt
• 3 su bardağı toz şeker



Soğuk Baklava Nasıl Yapılır?


Soğuk baklava nasıl yapılır araştırmasına başlayan kişilerin ilk olarak doğru soğuk baklava tarifi bulduğundan emin olması gerekmektedir. Her tarif tam ölçü olmadığı gibi lezzetli de değildir. Bu sebeple şefler tarafından özenle hazırlanan soğuk baklava tariflerinin tercih edilmesi son derece önemlidir. İşte Kurban Bayramı öncesinde sofralarınızın lezzetlenmesi için şefler tarafından hazırlanan evde soğuk baklava tarifi!

• İlk adımla kullanacağınız tepsiyi tereyağı ile yağlayın.

• Yarım kilo baklava yufkasını ikiye bölüm ve yufkanın ilk kısmını tepsinin altına koyun.

• Hazırladığınız fıstıkları yufkanın üzerine serdikten sonra geriye kalan yufkaları üstüne kapatın.

• Baklavanın üzerine erittiğiniz tereyağını eşit bir şekilde döktükten sonra baklavayı dilimleyin ve 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

• Sütü ocağa koyun ve malzemeler kısmında yazan şekeri sütün içerisine ekleyin. Şeker eriyene kadar sütü kaynatın.

• Baklava piştikten sonra fırından çıkarın ve hazırladığınız şerbeti üzerine ilave edin.

• Baklava sütlü şerbeti çektikten sonra üzerine isteğe göre çikolata ya da kahve ekleyin.

• Buzdolabında iki saat beklettikten sonra tüketebilirsiniz.



Soğuk Baklava Şerbetli mi?


Soğuk baklava hafif olması sebebiyle yaz aylarında en çok tercih edilen tatlılardan birisidir. Kolay soğuk baklava tarifi ile kısa sürede hazırlanabilecek olan soğuk baklava hakkında pek çok soru soruluyor. Peki, herkesin evde kısa süre içerisinde hazırlayabileceği soğuk baklava şerbetli mi?

Soğuk baklavanın temelinde süt ve şekerden meydana getirilen sütlü şerbet yer almaktadır. Soğuk baklava yapılırken hazırlanan bu şerbetin içerisine kesinlikle su girmemelidir.

Soğuk baklava nasıl yapılır sorusunu soran kişiler bu tarif doğrultusuna kısa süre içerisinde soğuk baklava hazırlayabilirler. Bayram için özel olarak hazırlanan soğuk baklava tarifi bu bayram sofralarınızın vazgeçilmez lezzetlerinden olacak.

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