HDP'li vekil partisinin PKK ile bağını anlattı: Anne çocuk ilişkisi...

HDP'ye yönelik açılan kapatma davası devam ederken, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'ndan tepki çeken açıklamalar geldi. "Terör örgütüyle aranıza mesafe koyun" diyenlere yanıt veren Katırcıoğlu, "Bir annenin çocuğuyla ilişkisi arasına biz nasıl mesafe koyabiliriz" dedi.
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Halk TV’de yayınlanan programa konuk oldu.
Fatih Ertürk’ün sorularını yanıtlayan Katırcıoğlu, HDP’nin terörle arasına mesafe koyması çağrılarına ateş püskürdü.
"PKK terör örgütüdür tabi ki bunu lanetliyoruz. Onlar başka yolda, biz parlamentoda mücadele ediyoruz deme şansına sahip değil misiniz?" sorusunu yanıtlayan Katırcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Fatih bey Allah aşkınıza bir annenin çocuğuyla, bir babanın oğluyla ilişkisi arasına biz nasıl mesafe koyabiliriz ki… Ne demek istiyorum şunu demek istiyorum; PKK bu toprakların insanlarından oluşuyor ve bizim seçmenlerimizin çocukları veya akarabaları dağa çıkmışlar ve PKK’yı kurmuşlar."