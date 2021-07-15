HDP'li vekil partisinin PKK ile bağını anlattı: Anne çocuk ilişkisi...

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Halk TV’de yayınlanan programa konuk oldu.



Fatih Ertürk’ün sorularını yanıtlayan Katırcıoğlu, HDP’nin terörle arasına mesafe koyması çağrılarına ateş püskürdü.



"PKK terör örgütüdür tabi ki bunu lanetliyoruz. Onlar başka yolda, biz parlamentoda mücadele ediyoruz deme şansına sahip değil misiniz?" sorusunu yanıtlayan Katırcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:



“Fatih bey Allah aşkınıza bir annenin çocuğuyla, bir babanın oğluyla ilişkisi arasına biz nasıl mesafe koyabiliriz ki… Ne demek istiyorum şunu demek istiyorum; PKK bu toprakların insanlarından oluşuyor ve bizim seçmenlerimizin çocukları veya akarabaları dağa çıkmışlar ve PKK’yı kurmuşlar."



"SORU ŞU; PKK NİYE VAR…"

"Biz yapılan tarzı, özgürlük mücadelesi gibi oluşan bu tarzı şiddet kullanıldığı için kabul etmiyoruz ama şu gerçeği kabul etmemiz lazım. Bu insanlar niye dağa çıktılar. Bana soruyorlar niye mesafe koymuyorsunuz. Soru bu değil. Soru şu; PKK niye var…" diyen Katırcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sonunda gelinen yer evvelsi gün sayın Erdoğan’ın söylediği ‘2005’deyim’ dediği yer, ‘Kürt sorunu vardır ve ben bu sorunu çözeceğim’ deme noktasına geldi Türkiye.”