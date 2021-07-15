Darbe girişiminin yıl dönümünde Kılıçdaroğlu FETÖ'cülerin kanalında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde FETÖ'nün yayın organı BOLD Medya'nın belgeselinde yer aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde chp FETÖ'nün yanın organı BOLD medyadaki belgeselde yer aldı. Skandallarına yenisini ekleyen Kılıçdaroğlu, belgeselde Başkan Erdoğan'ı hedef alarak darbe girişimini görmezden geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan için “diktatör” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, 20 Temmuz'a ise sivil darbe dedi.