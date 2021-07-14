Mide Yanması Nedir? Belirtileri Nelerdir? Mide Yanmasına Ne İyi Gelir?

Mide yanması; çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkan midedeki olumsuz hissiyata verilen isimdir. İlk aşamada herhangi bir sorun olarak adlandırılmasa da ilerleyen zamanlarda beslenme düzeni başta olmak üzere insan yaşamını pek çok alanda olumsuz etkiler. Peki, mide yanması nedir? mide yanmasının sebepleri nelerdir?





Mide Yanması Belirtileri Nelerdir?



Mide Yanmasına Ne İyi Gelir?



Mide Yanması Sebepleri Nelerdir?



Mide Yanması Nasıl Geçer?



Hamilelikte Mide Yanması Neden Olur?



Hamilelikte Mide Yanmasına Ne İyi Gelir?



Mide Yanmasına İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir?



Mide yanması belirtileri midedeki rahatsızlığın boyutuna göre değişim göstermektedir. Alanında uzman doktorların belirttiği genel• Yemekten sonra ortaya çıkan göğüste yanma hissi,• Yatarken zorlanma,• Ağızda acı tat oluşumu,• Yanma hissinin zamanla ağızda hissedilmesi,Mide yanması için ilaç tedavisinin yanı sıra evde uygulanabilecek pek çok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Peki,• Karbonatlı su karışımı,• Zencefil,• Elma sirkesi,• Meyan kökü,• Sakız,olarak belirtilmiştir. Mide yanması problemi yaşanması durumunda bu gıdalar tüketilerek mide yanması problemi minimum seviyeye indirilebilir.Mide yanması, gastroözofagealreflü'nün semptomlarından birisidir. Mide asidinin yemek borusundan yukarı çıkmasından kaynaklanır. Beraberinde getirdiği risk faktörleri, midedeki asit üretimi arttırırken yemek borusuna ve asit reflüsüne izin verecek sorunları meydana getirir. Peki,• Gastrit,• Helicobacter,• İlaç kullanımı,• Yüksek alkol tüketimi,• Hamilelik,• Skleroderma,• Sarkoidoz,Mide yanması sebepleri arasında yer almaktadır.Mide yanması tedavisi arayan pek çok kişi mide yanması nasıl geçer sorusunu soruyor. Mide yanması tedavisi, temelde yanmaya sebep olan problemle alakalıdır. Mideden, tüketilen gıdalardan, ilaç kullanımından ve daha pek çok faktörden mide yanması meydana gelebilir. Mide yanmasının esas nedeninin tespit edilmesinin ardındansorusu cevaplandırılabilmektedir.Hamilelikte mide yanması, çeşitli sebeplerden meydana gelebilmektedir. Genellikle hamilelik süresinde hormonal değişikliklerden meydana gelen mide yanması bebeğin anne karnına yaptığı baskından da kaynaklanabilmektedir. Progesteronun metabolizmada sindiriminin yavaşlaması da hamilelikte mide yanmasına sebep olmaktadır.• Ilık süt,• Yağsız yemekler,• Yoğurt,• Tuzsuz gıdalar,• İşlenmiş gıdalardan uzak durmak,Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir sorusunun cevabıdır. Bu gıdaların tüketimine dikkat ederek hamilelikte mide yanması problemi çözülebilir.Mide yanmasının ciddi boyutlara ulaşması durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir.• Kefir• Muz• Zencefil çayı• Yulaf ezmesi• Yeşil salata• Pirinç• Yoğurt• Tavukolarak belirtilmektedir. Alanında uzman doktorların mide yanmasına iyi gelen yiyecekler olarak açıkladığı bu yiyecekler tüketilerek mide yanmasının şiddeti azaltılabilir.Mide yanması problemi ile karşı karşıya kalındığında doktor kontrolü gerçekleştirmek son derede önemlidir. Tüketilen gıdalardan dolayı mide yanması gerçekleştirilebileceği gibi farklı hastalıklar da mide yanmasına sebep olabilmektedir.