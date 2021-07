İşte Türkiye'nin yeni otomobili!

İnegöl'de yıllardır mobilya sektöründe hizmet veren Saloni ve metal sektörünün öncü firmalarından Erhun Metal bilgi ve tecrübelerini bir arada toplayıp otomobil sektöründe üretim yapmaya başladı.



İki ayrı firmanın 10 yılı aşkın süredir altyapısına 25 milyon liranın üzerinde yatırım yaparak ortaya çıkardıkları ortak girişim, 80 kişilik personeliyle şehir içi kısa mesafe kullanımları için elektrikli araç üretimi yapacak.









İş insanları Haluk Özbek ve Yakup Canseven tarafından hazırlanan proje metal işleme ve mobilya mekanizma üretimi yaptıkları fabrikada üretime geçecek.



Projenin mimarı Özbek ve Canseven, yıllardır kazandıkları her bir kuruşun işlerine, teknolojik altyapıya, makinalaşmaya ve üretim mühendisliğine verilmiş olmasından büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyor.







'BEŞ YILDIR HAZIRLANAN PROJE'



Bu güne kadar elde ettikleri tüm kazanımları Türkiye'nin ihtiyacı olan yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi ve ihracatına odaklanarak cari açığın kapatılmasına ve ihracat fazlasının yakalanması hedefi için kullanan firma, Bursa'ın, İnegöl'ün ve Türkiye'nin mutluluğu ve zenginleşmesine katkıda bulunmak istiyor.



Firma yaklaşık 5 yıldır teknik, tasarım ve mental olarak hazırlanan projeye katkı koyan tüm mühendislere, tasarımcı ve teknik ekibin beceri ve bilgilerine her şeyden çok güveniyor ve Bursa'da, İnegöl'de doğmuş olmaktan, yaşıyor olmaktan, iş yapmaktan, projeler düşünmek ve hayata geçirmekten mutlu oluyor.



Firmanın yakın ve orta gelecekte üretim vizyonunda 4 tekerlekli kapalı ve açık elektrikli mini otomobiller, elektrikli go kart araçları, elektrikli engelli arabaları, elektrikli motosiklet ve bisikletler, elektrikli ATV, elektrikli tarım aletleri, elektrikli insanlı drone bulunuyor. Düzenli aralıklarla kamuoyunu online ve fiziksel olarak bilgilendirmeyi amaçlayan firma, projenin 7/24 takibini yine online olarak yayınlamayı düşünüyor.



Firma Temmuz ayı içerisinde de Erhun Metal altyapı tanıtımı ve elektrikli araç projsinin tanıtımını yapmayı planlıyor.