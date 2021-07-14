Fahrettin Altun'dan dikkat çeken paylaşım: 'Türkiye geçilmez!'

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana pek çok anti-demokratik olayla karşı karşıya kaldı.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milletin amansız mücadelesini sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla paylaştı.







15 Temmuz gecesi hatırlatıldı



Videoda, son 20 yılda cuntacı zihniyetle mücadele edilirken, FETÖ'nün karanlık planı hatırlatıldı.



Milletin hain darbe girişimine dünyada eşi benzeri bulunmamış bir destan yazdığı vurgulandı.



Türkiye'nin darbe girişiminden sonra yapılan hamlelerle hızla toparlandığına da dikkat çekildi.



Videoda, Türkiye'nin her alanda yapılan mega projelerle yeniden atağa kalktığı ifade edildi.





