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Evde bıçak nasıl bilenir? Evde bıçak bileme nasıl yapılır? Evde jilet gibi bıçak bileme yöntemleri!

Evde bıçak nasıl bilenir? Evde bıçak bileme nasıl yapılır? Evde jilet gibi bıçak bileme yöntemleri!

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla evde bıçak bileme yöntemleri merak konusu oldu. Evde bıçak nasıl bilenir? Evde bıçak bileme nasıl yapılır? Evde jilet gibi bıçak bileme nasıl yapılır? İşte evde bıçak bileme yöntemleri…

KADIN / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:01
Evde bıçak nasıl bilenir? Evde bıçak bileme nasıl yapılır? Evde jilet gibi bıçak bileme yöntemleri!

Körelmiş ve iyi kesmeyen bıçaklar daha iyi kesmesi için düzenli olarak bilenmelidir. Evde bıçak bileme yöntemleri, özellikle yemekle arası iyi olanların hayat kurtarıcısıdır. Bıçak bileme yöntemleri bıçakların jilet gibi keskin olmasında büyük bir etkiye sahiptir. Bıçakların eskisi gibi keskin olması bu sayede sağlanır. Evde bıçak bileme yöntemlerinde bileme taşı ya da masat bileme kullanılır. Düz kesimli bıçaklar evde bilendiğinde eskisi gibi keskin olacaktır. Peki evde bıçak nasıl bilenir? Evce bıçak bileme nasıl yapılır? Evde jilet gibi bıçak bileme nasıl yapılır? Sizler için evde bıçak bileme yöntemlerini yazdık.

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Evde Bıçak Nasıl Bilenir?


Bıçaklar mutfakta en çok kullanılan ve çok hızlı deforme olan ürünlerden biridir. İlk alındığında çok keskinken zamanla zarar görürler. Keskinliklerini yitirirler ve işinizi zorlaştırırlar. Bu nedenle evde bıçak bileme yöntemleriyle, bıçaklar sık sık bilenmelidir. Evde hızlı bıçak bilemek için doğru yöntemlerin kullanılması gerekir. Bıçak bileme taşı, porselen kupa altı, çift bıçak ve masat bileme yöntemleri, evde bıçak bilemede kullanılır. Sizde bu yöntemleri kullanarak kolay bir şekilde bıçaklarınızı bileyebilirsiniz.

Evde Bıçak Bileme Yöntemleri


Bıçak Bileme Taşı: Mutfak ürünlerinin satıldığı her mağaza bulabileceğiniz bıçak bileme taşı sayesinde bıçaklarınızı kolayca bileyebilirsiniz. Bıçak bileme taşını sudan geçirin ve düz bir zemine koyun. Ardından bıçağı ileri geri hareket ettirerek taşa sürün.

Bileme Masatı: Masatlar günümüzde yaygın olarak kullanılmasa da evde bileme yapılabilir. Masatı bıçağın keskin kısmına sürterek keskin olmasını sağlayabilirsiniz.

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Porselen Kupa Altı: Porselen kupaların altında cilasız bir yer bulunur. Bıçakları keskinleştirmek için cilasız olan yere sürtmek bilemenize yardımcı olacaktır. Öne ve arkaya doğru yapacağınız hareketler bıçağın daha keskin olmasını sağlar.

Çift Bıçak Yöntemi: Çok eski zamanlardan bu yana kullanılan çift bıçakla bileme yöntemi hala oldukça işe yarar. İki bıçağı birbirine sürterek deneyeceğiniz bu yöntemde dikkatli olmanız gerekir. Çünkü bıçakları birbirine sürterken elinizi kesebilirsiniz.

Gazete Kağıtları: Bir adet gazeteyi alın ve yapraklarının üstte olmasını sağlayın. Daha sonra gazete kağıtlarının kenar kısımlarına bıçakları yerleştirin. Bıçakları bezlen siliyormuş gibi gazetelerle silin.

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Hangi Bıçaklar Evde Bileylenemez?


Körelen bıçakların bilenmesi için yapısının uygun olması gerekir. Tırtıklı ya da çentikli bıçaklar bilenmeye uygun değildir. Çünkü tırtıklı bıçaklar bilendiğinde kırılabilir.

Evde bıçak nasıl bilenir sorusunun yanıtı ve evde bıçak bileme yöntemleri bu şekildedir.

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