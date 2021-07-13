Koronavirüs geçirenler bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebilir? Koronavirüs geçirenler için bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları

Koronavirüs bağışıklık sistemine savaş açan ve bağışıklık sistemine hasar veren en etkili hastalıklardan biridir. Bu nedenle özellikle bağışıklık sistemi güçsüz olanlar koronavirüsten daha fazla etkilenir. Koronavirüs geçirenler ise bağışıklık sistemini güçlendirmelidir. Peki koronavirüs geçirenler bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebilir? Koronavirüs geçirenler için bağışıklık sistemini güçlendirme yolları aslında oldukça fazladır. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için tüm beslenme düzeninize değiştirmeniz gerekebilir. Neredeyse koronavirüs geçiren herkesin aklına “Koronavirüs geçirdim, bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim” sorusunun geldiğini biliyoruz. Sizlere koronavirüs geçirenler için bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını yazdık.









Koronavirüs geçirenler bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebilir?



Bağışıklık sistemini güçlendiren kür tarifi



Bağışıklığı güçlendirmenin en etkili yolu, çeşitli beslenmektir. Süt ürünleri, et ürünleri, bakliyatlar, sebze ve meyveler eşit oranda tüketilmelidir. Dengeli ve çeşitli beslenmek sindirim sistemini de güçlendirir. Bu sayede vücut tüm hastalıklarla daha fazla baş edebilir. Koronavirüsün vücutta bıraktığı tahribatta ortadan kalkacaktır.Probiyotik ve prebiyotikler, bağışıklık sistemini etkileyen unsurlardan biridir. Bu nedenle içerisinde probiyotik ve prebiyotik bulunan gıdalar tüketmek bağışıklığın güçlenmesini sağlar. Yoğurt, kefir, turşu ve sirke gibi fermente ürünler probiyotik ve prebiyotik ihtiyacınızı karşılayacaktır.Fazla karbonhidrat ve şeker tüketimi, bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu nedenle karbonhidrat ve şeker tüketimine dikkat edilmelidir. Özellikle şeker ne kadar az tüketilirse, bağışıklık sistemi o kadar güçlenecektir.Omega 3 yağ asitleri, bağışıklık sistemine büyük oranda katkı sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için özellikle balık tüketimine özen gösterilmelidir.D vitamini bağışıklığın güçlü olmasında büyük bir etkiye sahiptir. D vitaminini güneş ile ya da doktorunuza danışarak alabilirsiniz.Su tüketmek metabolizmayı çalıştırır ve vücuttaki zararlı toksinleri atar. Bu sayede bağışıklık sistemi güçlenir. Gün içerisinde en az iki litre su tüketilmelidir.Koronavirüs hem bağışıklık sistemine hem de ciğerlere büyük oranda zarar verir. Spor yapmak hem bağışıklığınızı güçlendirir hem de ciğerlerinizin gelişmesini sağlar.Zeytinyağı içerisindeki bileşenler sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Her gün 1 çay kaşığı zeytinyağı tüketerek bağışıklık sisteminize katkıda bulunabilirsiniz.Bağışıklık sistemini güçlendiren kürlerden yardım alabilirsiniz. 2 litrelik bir suya bir adet çubuk tarçın, dilimlenmiş limon, 1 adet elmanın dilimleri ve 1 çay kaşığı elma sirkesi ekleyerek 1 saat bekletin. Gün boyu bu suyu tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.