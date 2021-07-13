CHP'li İBB'nin iş bilmezliği yine vatandaşı perişan etti! Yollar su doldu...

CHP, İstanbul'da yönetime geçtiğinden beri CHP'li İBB'nin işbilmezliğinin faturasını vatandaş ödüyor. Son olarak, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde İSKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu her yer göle döndü.



Borunun patlaması ile birlikte fışkıran sular, metrelerce yükseldi. Olayın ardından yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.



Yaşanan olay ise yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.









