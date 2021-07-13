CHP'li İBB bu sefer de Çevre Bakanlığı'nın hizmetine çöktü! Kendileri yapmış gibi gösterdiler...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden beri hizmet yapmayan CHP'li İmamoğlu sürekli olarak AK Parti'nin hizmetlerini kendilerininmiş gibi gösteriyordu. CHP'li İBB bu sefer de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı müsilaj temizliğini kendileri yapmış gibi lanse etti.
Göreve geldiği günden beri tek bir hizmet bile yapmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümetin ve AK Parti'nin hizmetlerinden faydalanmaya çalışıyor. Sürekli olarak AK Parti'nin yaptığı hizmetleri yeni ve kendileri yapmış gibi gösteren CHP'li İBB bu sefer de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmalarına göz dikti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP yönetimine geçmesinin ardından İstanbul'da projeler yerine skandallar konuşulmaya başladı.
Seçim öncesi söylediklerinin tam tersini yapmaya devam eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, aldığı borçlar nedeniyle belediyeyi büyük bir karanlığa doğru sürüklüyor.
CHP yönetimindeki belediye, AK Parti döneminde yapılan hizmetleri de kendileri yapmış gibi insanlara sunmaya başladı.