USD (Alış - Satış) : 8,60 - 8,62 EURO (Alış - Satış) : 10,19 - 10,21
Ana Sayfa.
Siyaset
CHP'li İBB bu sefer de Çevre Bakanlığı'nın hizmetine çöktü! Kendileri yapmış gibi gösterdiler...

CHP'li İBB bu sefer de Çevre Bakanlığı'nın hizmetine çöktü! Kendileri yapmış gibi gösterdiler...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden beri hizmet yapmayan CHP'li İmamoğlu sürekli olarak AK Parti'nin hizmetlerini kendilerininmiş gibi gösteriyordu. CHP'li İBB bu sefer de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı müsilaj temizliğini kendileri yapmış gibi lanse etti.

Siyaset / 13 Temmuz 2021 Salı 17:01
CHP'li İBB bu sefer de Çevre Bakanlığı'nın hizmetine çöktü! Kendileri yapmış gibi gösterdiler...

Göreve geldiği günden beri tek bir hizmet bile yapmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümetin ve AK Parti'nin hizmetlerinden faydalanmaya çalışıyor. Sürekli olarak AK Parti'nin yaptığı hizmetleri yeni ve kendileri yapmış gibi gösteren CHP'li İBB bu sefer de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmalarına göz dikti.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP yönetimine geçmesinin ardından İstanbul'da projeler yerine skandallar konuşulmaya başladı.

Seçim öncesi söylediklerinin tam tersini yapmaya devam eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, aldığı borçlar nedeniyle belediyeyi büyük bir karanlığa doğru sürüklüyor.

CHP yönetimindeki belediye, AK Parti döneminde yapılan hizmetleri de kendileri yapmış gibi insanlara sunmaya başladı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEMİZLEDİ, İBB SAHİP ÇIKTI


İmamoğlu yönetimi, son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın müsilaj temizleme başarısını sahiplendi.

Bakan Murat Kurum'un kararlılığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı titiz çalışmalarla Marmara Denizi müsilaj sorunundan kurtarıldı. İBB ise olayın reklamını yapmaya başladı.

İstanbul'un en işlek caddelerinde stantlar kuruldu, insanlara müsilajların İBB tarafından temizlendiği anlatıldı. İmamoğlu'nun müsilaj temizliği yalanı kısa sürede yalanlandı. 

MARMARA MASMAVİ OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Marmara Denizi'nin son halini gösteren fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

Fotoğraflarda; Marmara Denizi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmalarının ardından eski görüntüsüne kavuşturulduğu görülüyor.

Müsilaj TemizliğiÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsilaj Temizliğiİmamoğlu Müsilaj Yalanı


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı