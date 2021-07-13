CHP'li İBB bu sefer de Çevre Bakanlığı'nın hizmetine çöktü! Kendileri yapmış gibi gösterdiler...

Göreve geldiği günden beri tek bir hizmet bile yapmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümetin ve AK Parti'nin hizmetlerinden faydalanmaya çalışıyor. Sürekli olarak AK Parti'nin yaptığı hizmetleri yeni ve kendileri yapmış gibi gösteren CHP'li İBB bu sefer de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmalarına göz dikti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP yönetimine geçmesinin ardından İstanbul'da projeler yerine skandallar konuşulmaya başladı.



Seçim öncesi söylediklerinin tam tersini yapmaya devam eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, aldığı borçlar nedeniyle belediyeyi büyük bir karanlığa doğru sürüklüyor.



CHP yönetimindeki belediye, AK Parti döneminde yapılan hizmetleri de kendileri yapmış gibi insanlara sunmaya başladı.





ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEMİZLEDİ, İBB SAHİP ÇIKTI

MARMARA MASMAVİ OLDU

İmamoğlu yönetimi, son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın müsilaj temizleme başarısını sahiplendi.Bakan Murat Kurum'un kararlılığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı titiz çalışmalarla Marmara Denizi müsilaj sorunundan kurtarıldı. İBB ise olayın reklamını yapmaya başladı.İstanbul'un en işlek caddelerinde stantlar kuruldu, insanlara müsilajların İBB tarafından temizlendiği anlatıldı. İmamoğlu'nun müsilaj temizliği yalanı kısa sürede yalanlandı.Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Marmara Denizi'nin son halini gösteren fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.Fotoğraflarda; Marmara Denizi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmalarının ardından eski görüntüsüne kavuşturulduğu görülüyor.