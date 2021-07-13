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Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın kaç yaşında? Aygün Aydın nereli? İşte Aygün Aydın’ın oynadığı dizi ve filmler…

Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın kaç yaşında? Aygün Aydın nereli? İşte Aygün Aydın’ın oynadığı dizi ve filmler…

Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile ilgili paylaşımları nedeniyle uzun süredir magazin gündemindeydi. Paylaşımları nedeniyle hakkında 3 gün hapis cezası verilen Aygün Aydın’ın hayatı oldukça merak edildi. Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın kaç yaşında? Aygün Aydın hangi programlara katıldı? Aygün Aydın nereli? İşte Aygün Aydın’ın hayatı…

Yaşam / 13 Temmuz 2021 Salı 12:15
Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın kaç yaşında? Aygün Aydın nereli? İşte Aygün Aydın’ın oynadığı dizi ve filmler…

Aygün Aydın, Hakan Sabancı hakkındaki iddiaları nedeniyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son olarak paylaşımları nedeniyle Aygün Aydın hakkında 3 gün hapis cezası verilmişti. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Aygün Aydın hakkında birçok şey merak ediliyor. Katıldığı program sayesinde tanınan Aygün Aydın'ın açıklamaları herkesin dikkatini çekiyor. Peki Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın kaç yaşında? Aygün Aydın hangi programlara katıldı ve hangi dizilerde oynadı? Sizler için Aygün Aydın'ın hayatı hakkında merak edilenleri yazdık.

Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın kaç yaşında?


Aygün Aydın, 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Beykent Üniversitesi'nde TV Haberciliği ve Programcılığı bölümünü bitirdi. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli'nin “Şeker” klibinde oynayarak kariyerin başlayan Aygün Aydın, daha sonra Bu Tarz Benim adlı moda programına katılarak tanındı. “Aygün Hanım” hesabını kullanan Aygün Aydın'ın yaptığı açıklamalar son zamanlarda oldukça konuşuluyor. Hakan Sabancı hakkındaki paylaşımlarının ardından da sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı artmaya başladı.

Aygün Aydın kimdir

Aygün Aydın hangi dizilerde oynadı?


Kırmızı Oda
Menajerimi Ara
Bay Yanlış
Yasak Elma
Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Aygün Aydın kimdir

Aygün Aydın hapse mi girdi?


Hakan Sabancı'ya yönelik paylaşımları nedeniyle gündeme gelen Aygün Aydın, mahkemenin önleyici tedbir kararına uymadı. Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Aydın'a 3 gün zorlama hapis verildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aygün Aydın, İnfaz Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından polis eşliğinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Üç gün hapiste kalan Aydın, çıktıktan sonra saldırgan paylaşımlarına devam etti.


Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın hangi dizilerde oynadı? sorularını sizler için yanıtladık. Daha fazla Aygün Aydın haberi için takipte kalabilirsiniz!

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