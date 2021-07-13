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15 yaş altı kimlik alacaklar dikkat!

15 yaş altı kimlik alacaklar dikkat!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvurularına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Ağustos ayından itibaren; 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri; e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecekler" dedi.

Güncel / 13 Temmuz 2021 Salı 18:20
15 yaş altı kimlik alacaklar dikkat!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvurularına ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

'Ağustos ayından itibaren; 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri; e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecekler' dedi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN 43 MİLYON 103 BİN 554 İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından e-Devlet hizmetlerine ilişkin 2020 ve 2021 yılına ait verileri de paylaştı.

Buna göre, vatandaşlık başvurularının elektronik ortama aktarılmasıyla birlikte e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmet sayısı 38 oldu.

e-Devlet üzerinden 2021 yılının ilk yarısında 43 milyon 103 bin 554, 2020'de ise 71 milyon 894 bin 662 işlem gerçekleştirildi.

En çok sorgulama, 13 milyon 15 bin 911 ile alt-üst soy bilgisi olurken, bunu 11 milyon 410 bin 506 ile barkodlu yerleşim yeri, 8 milyon 570 bin 497 ile barkodlu nüfus kayıt örneği, 2 milyon 966 bin 409 ile 3'ü bir yerde sorgulama takip etti.

Bakan Soylu, Nüfus Dijital Arşiv Projesi kapsamında ise 404 milyon sayfalık belgenin dijitalleştirildiğini, 768 bin 46 sayfanın da restore edildiği bilgisini paylaştı.

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