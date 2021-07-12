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YÖKDİL başvurusu için son gün! YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor? YÖKDİL başvuruları nereden yapılır?

YÖKDİL başvurusu için son gün! YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor? YÖKDİL başvuruları nereden yapılır?

YÖKDİL başvurusu bugün sona eriyor. 29 Ağustos tarihinde yapılacak YÖKDİL sınavı İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında olacak. Peki YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL başvurusu nereden yapılır? İşte yanıtı…

Eğitim / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:47
YÖKDİL başvurusu için son gün! YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor? YÖKDİL başvuruları nereden yapılır?

YÖKDİL başvuruları, bugün itibariyle sona eriyor. YÖKDİL sınav başvurularını bekleyen, çoğu kişi için son hatırlatmalar yapıldı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YÖKDİL başvurularını yapamayan için geç başvuru tarihleri de açıklandı. Peki YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL başvurusu nereden yapılır? Sizler için YÖKDİL başvurusuna dair tüm detayları yazdık.

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?


ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YÖKDİL başvurularının 12.07.2021 Pazartesi günü sona erecek. Bugün YDS başvurusu yapmayanlar 27 Temmuz 2021 günü geç başvuru yapabilecekler.


YÖKDİL sınav başvurusu



YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?


ÖSYM sınavına başvuru yapmak isteyenler işlemleri dijital olarak gerçekleştirebilecek. ÖSYM'nin kendi sitesinden yapılacak olan başvurular Aday İşlemleri Mobil uygulamasından olacak.

Sınav başvurusunda adaylardan HES kodu alınacak. Adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Başvuru yapanlar HES koduna Sağlık Bakanlığı sitesinden ulaşabilir.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?


YÖKDİL başvuru ücreti için adayların 145 lira bankaya yatırması gerekiyor.

YÖKDİL sınav başvurusu

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?


Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2021-YÖKDİL/2 oturumu 29 Ağustos'ta yapılacak. Sınav Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri alanlarında, İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde olacak.

YÖKDİL sınav başvurusu 2 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak ve 12 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek.

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