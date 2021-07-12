Soğuk kahve evde nasıl yapılır? Soğuk kahve nasıl yapılır? Granül ile soğuk kahve nasıl yapılır? İşte evde soğuk kahve yapımı…

Evde soğuk kahve tarifi, soğuk kahvenin trend olmasıyla birlikte herkesin denemek istediği bir tarif oldu. Yaz aylarında sıcak içecekler içilemediği için soğuk kahve tarifi, kurtarıcı haline geldi. Evde soğuk kahve tarifi, hem granül hem filtre hem de Türk kahvesiyle yapılabilir. Ancak çoğu kişi “evde soğuk kahve nasıl yapılır?” sorusunun yanıtını henüz bilinmiyor. Birbirinden kolay yöntemlerle sizde evde soğuk kahve yapabilirsiniz. Peki granül kahve ile soğuk kahve nasıl yapılır? Türk kahvesi ile soğuk kahve nasıl yapılır? Evde soğuk filtre kahve nasıl yapılır? Nescafe ile soğuk kahve nasıl yapılır? Sizler için en kolay evde soğuk kahve tariflerini sıraladık.





GRNÜL KAHVE İLE SOĞUK KAHVE NASIL YAPILIR?



EVDE COLD BREW NASIL YAPILIR? SOĞUK FİLTRE KAHVE TARİFİ



NESCAFE İLE SOĞUK KAHVE NASIL YAPILIR?



TÜRK KAHVESİNDEN SOĞUK KAHVE NASIL YAPILIR?



BLENDERDA SOĞUK KAHVE NASIL YAPILIR?



EVDE FRAPPUCCINO NASIL YAPILIR?



Evde soğuk kahve tariflerinden en kolay olanı granül ile yapılandır. Dilediğiniz kadar granül kahveyi, ¼ bardak soğuk suda eritin ve üzerine bardağın ¼'ü kadar buz ekleyin. Eğer sütlü kahve seviyorsanız bardağın geri kalanını süt ile tamamlayabilirsiniz. Ancak sütlü kahve içmek istemiyorsanız, su ile tamamlayın. Kahvenizin dışardaki soğuk kahvelerle aynı olmasını istiyorsanız, süt köpürtücü ve krema gibi aromalar kullanabilirsiniz.Sıcak filtre kahve demleme yöntemini son zamanlarda herkes tercih ediyor. Ancak yaz aylarında cold brew yani soğuk filtre kahve daha ferahlatıcı bir tercih oluyor. Eğer evde cold brew yapmak istiyorsanız öncelikle kahvenin sertliğine karar vermelisiniz. Eğer sert bir kahve istiyorsanız, filtre kahveyi suya 1/6 oranında, daha yumuşak bir kahve istiyorsanız 1/10 oranında koymanız gerekiyor. Bir french press'e filtre kahvenizi ekleyin ve üzerine soğuk su koyun. Kahveyi iyice karıştırdıktan sonra pressi kapatın ve 30 dakika dolapta bekletin. Ardından bardağınıza boşaltın ve üzerine buz ekleyin. Dilerseniz kahvenin üzerine süt ya da şeker ekleyebilirsiniz. Vanilya aroması da soğuk filtre kahveye çok yakışacaktır.Hazır Nescafe ile soğuk kahve yapımı oldukça basit. 1 çorba kaşığı Nescafe'nin üzerine 1 su bardağı soğuk süt ekleyerek iyice karıştırın. Dilerseniz buz ve şeker ekleyebilirsiniz. Eğer süt ile yapmak istemiyorsanız soğuk su da kullanabilirsiniz.Soğuk Türk kahvesi yapmak için öncelikle 1 çay bardağı sütü cezveye koyun ve üzerine 2 yemek kaşığı tepeleme Türk kahvesi ekleyin. Ardından istediğiniz kadar şeker ya da başka tatlandırıcı ekleyebilirsiniz. Daha sonra kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Karışım hafifçe kabardığında ocaktan alın ve bardağa koyun. Üzerine biraz soğuk süt ekleyerek iyice karıştırın. Son olarak buz ekleyerek servis edebilirsiniz.Blenderda soğuk kahve tarifi için dilediğiniz granül kahveyi kullanabilirsiniz. Blender haznesine 1 bardak soğuk su, 2 yemek kaşığı kahve ve şekeri kotun. Ardından blenderı çalıştırın. Son olarak yarım çay bardağı soğuk sütü de ekleyerek bir kez daha çalıştırın. Daha sonra bardağa ekleyin ve üzerine buzları koyarak servis edin.Blenderın içerisinde french presste demlediğiniz sıcak filtre kahveyi ekleyin. Ardından üzerine 1 su bardağı süt, 10 adet buz ve dilediğiniz kadar şekeri ekleyin. Blenderda buzlar kırılıncaya kadar karıştırın. Buzlar hafif ağza gelecek kıvamda olunca blenderdan çıkarın ve üzerine dilediğiniz sosu ekleyerek servis edin.veni sizler için yazdık. Diğer tariflerimiz için sitemizi takip edebilirsiniz!